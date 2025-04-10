美對等關稅　陳永豐：台機械業有危機有轉機

台中工業會理事、群祐機械公司董事長陳永豐。（中評社 資料照） 中評社台中4月10日電（記者 方敬為）針對美國對等關稅政策對台機械業影響，台中工業會理事、群祐機械公司董事長陳永豐接受中評社訪問表示，對於以出口美國為主的廠商而言，面對32%關稅確實會比較辛苦，但同時美國也對包括中國大陸、日本、韓國等課徵24%到34%，台灣工具機過去受到大陸業者等競爭激烈，如今競爭對手也有關稅挑戰，對台灣而言有危機也有轉機。



陳永豐，1992年創立群祐機械公司，曾任台中市精密機械園區廠商協進會理事長，現任台中工業會理事，對中台灣的機械業發展脈絡相當熟悉。



美國對等關稅政策，將對台灣部分產品重課32%關稅，其中工具機、手工具、關鍵零組件等產業影響最大。由於台灣32%關稅高於日韓等主要競爭者，台廠面臨承受競爭力降低、產品成本大幅上升等2挑戰，加上高關稅可能降低需求和出口動能，預估對台灣GDP影響約15%。



陳永豐表示，美國對台課32%關稅，又是台灣工具機出口的第二大市場，對產業有一定的影響，尤其是長期以美國為主要市場的業者而言，32%的關稅確實會影響買家採購意願，最近有聽聞部分廠商的訂單量銳減，確實相對辛苦，因此他建議，業者要設法分散市場，減少高關稅所帶來的挑戰。



陳永豐指出，台灣的工具機在全球市佔率位居前五大，工具機的利潤平均大約兩成，美國關稅突然增加三成，確實會造成業者程度上的負擔，因為關稅暴增，進口商未必願意吸收，那業者可能就要分擔關稅成本，產品價格競爭力也會受到負面影響。



他提到，台灣的機械業正面臨多重挑戰。全球局勢動盪不安，俄烏戰爭以及中東以哈衝突，使得國際供應鏈改變，再加上中國大陸產品的衝擊，使得台灣傳統產業的整體生態變得更加複雜。此外，日幣的貶值，無形中提升了日本產品在國際市場上的競爭力，這也使得台灣機械業在爭取國際訂單時面臨更大壓力。如今美國對等關稅出台，日本、韓國等對手的關稅又相對台灣低，對台灣業者而言相對不利。

