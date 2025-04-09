美促台日韓投資天然氣管線　郭智輝：會參與

“經濟部長”郭智輝。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月9日電（記者 張穎齊）美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前接受福斯新聞訪問表示，特朗普總統希望台灣、韓國、日本可以共同參與總額達440億美元的阿拉斯加天然氣管線計劃，目標是在2030年前讓阿拉斯加天然氣可供給至東亞地區。台“經濟部長”郭智輝今日表示，台灣會參，但金額龐大絕對不會出一半，還在談，看價格。



台灣民眾黨籍“立委”張啟楷質詢追問，台灣到底要買多少美國天然氣？阿拉斯加天然氣投資意向書是否都簽了？440億元美金台灣要負擔多少？要一半嗎？要幫助開採嗎？不該丟太多錢，又不評估。



郭智輝答詢，市場有價格成本問題，會根據需求，確實會比以前採購美國天然氣能源的成本還成長許多，過去沒跟美國購買時，都是跟中東等國家購買，但現在美國有阿拉斯加這樣的新條件，且不必經過中國東海地區，台灣會參與這計劃，還在談，但這麼大的金額，要審慎具體評估，台灣絕對不會付一半220億元美金，台灣就像是股東去參與，看有什麼好價格。



張啟楷追問，美國也鼓勵台灣多買核電，核電比天然氣好用怎不向美國買？郭智輝說，對所有新科技能源都會多方評估，只要有安全、共識、處理好核廢料，不反對核電等任何新科技。



至於對等關稅對台灣整體產值影響有無初步評估？郭智輝表示，今午已正式生效，初步評估影響9千億元新台幣產值、影響12萬人，“政院”14日有具體實施相關政策。



郭智輝說，“經濟部”會盡量排除談判上的困難，負責收集訊息、反應狀況給談判單位，對於企業紓困，有馬上辦中心，會根據企業提供的內容，馬上提供產業輔導紓困措施。葉元之追問，已在赴美路上的貨櫃怎辦？郭智輝說，5月27日前進到美國的關稅仍維持與之前一樣。