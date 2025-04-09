撐不了輸美關稅32%　台蘭花業者憂心忡忡

台灣蘭花產銷發展協會9日舉辦“美國關稅宣佈台灣蘭花產業因應措施”座談會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南4月9日電（記者 蔣繼平）美國將對台灣課徵32%對等關稅，台灣蝴蝶蘭外銷市場美國佔4成，造成嚴重衝擊。台灣蘭花產銷發展協會今天召集百家業者舉辦座談會，“農業部長”陳駿季到場說明。因蘭花外銷美國短短一周從零關稅到32%，造成人心惶惶，業者紛建議要組台灣隊、政府要帶隊打仗、打破根留台灣迷思，避免美國市場被主要競爭對手荷蘭搶走，業者均表達憂心忡忡立場。



台灣蘭花產銷發展協會9日上午10時在位於台南市後壁區的台灣蘭花生物科技園區會議廳舉辦“美國關稅宣佈台灣蘭花產業因應措施”座談會，共有全台110家蘭花業者報名與會，台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮出席，台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼主持，“農業部長”陳駿季受邀到場說明政府的支持方案。



根據“農業部”統計，去年台美農產品貿易逆差28億美元，其中美國農產品輸台36.9億美元、台輸美農產品約8.9億美元，占農產總出口18% 、佔總農業總產值5%，主要輸美品項包括花卉及其種苗、毛豆、茶葉、水產品。2022年起美國躍為台灣第一大外銷市場。



蝴蝶蘭產業去年外銷產值新台幣49.4億元，佔花卉外銷產值65.4億元的76%，出口以美國40%（19.7億元）為大宗，其次為日本25%、越南11%、加拿大7%、澳大利亞5%。輸美以蝴蝶蘭種苗為大宗。



主辦單位台灣蘭花產銷發展協會也在會中提出建議，第一、“推動海外蘭花展示與貿易平台”協助業者落地布局，第二、“成立台灣蘭花關稅應變中心”持續關注併策略應變，第三、“形成台灣蘭花產銷策略聯盟”獎勵出口、降低成本改善蝴蝶蘭供應的商業模式。



台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼受訪時表示，蘭花外銷以往種苗出口屬於半成品，是零關稅，現在突然間美國增加32%關稅，目前整個蘭花出口利潤根本不足以來抵免關稅，短時間對美國市場及其他市場都會有影響與衝擊、訂單減少也會產生排擠效應、導致市場混亂。產業希望透過協商來降低美國32%關稅，業界對產品成本優化、分散市場、也要去調整型態。

