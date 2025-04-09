降關稅衝擊　科技專家張善政提桃園因應計劃

桃園市長張善政今日出席市政會議再次聚焦美關稅議題。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月9日電（記者 盧誠輝）美國總統特朗普對全球發起無差別關稅戰持續發燒，中國國民黨籍桃園市長張善政今日在市政會議中表示，美國對台灣施加32%關稅的新制，身為工業大市的桃園絕對跑不掉，應提早做好各項準備工作。張強調，美國早已從製造業轉移到網路產業，近年Google、臉書更是吃香喝辣、獨領風騷，台應急起直追。



張善政強調，現在第一要務是緊急紓困來救急，中長期則要數位轉型、產業鏈重組、搶佔全球技術前沿，做別人沒做或做不到的技術研發。桃園會在這4個大架構下一步步規畫，同時市府也已成立關稅衝擊聯合因應小組，由經發局擔任幕僚，其他局處機動配合，他親自召集會議隨時機動檢討。



張政善從政前曾在Google任職，也擔任過宏碁集團旗下子公司總經理等職務，智網聯盟總網會長等，熟悉科技產業。



張善政今日出席市政會議致詞時再次聚焦美關稅議題指出，桃園園是全台最大工業縣市，每年產值超過新台幣4兆7000億元，產業主力跟出口到美國的十大產業高度重疊，因此他在美宣布對台提高關稅的清明連假第一時間，就在臉書提出4個重點工作呼籲“中央”趕快推動。



張善政提到，美國關稅新制今天生效後，預期會有3種面向衝擊，一是本來利潤毛利率很低的，在關稅衝擊下加高價格會導致沒人買，因此這些產業受衝擊會非常嚴重；二是原本獲利還可以、但在加了關稅獲利會下降或甚至根本無法支撐32%關稅的產業；三是出口訂單減少，是否導致台灣產業移到關稅利率較低的國家設廠也值得關切。



張善政感嘆，特朗普希望大家都到美國去設廠，但美國社會體系早已不適合製造業，早年汽車業從興盛到衰落便是一例，美國產業早已從製造業轉移到網路產業。特朗普現在只聚焦在製造業，對Google、臉書在全球吃香喝辣賺了很多錢卻隻字不提，因為美國的網路服務業早已在全球獨領風騷，無人能比。



張善政強調，製造業是台灣的強項，政府一定要費心因應，而因應對策之一便是鼓勵產業盡量往創新人工智慧、網路相關產業發展，因為網路沒有國界、也不受關稅影響，從美國近年Google、臉書的發展便可知道未來趨勢，所以台灣一定要趕快急起直追才行。