傅崐萁建議請張忠謀加入赴美談判團隊

國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月9日電（記者 張穎齊）台官方赴美談判，尋求降低關稅。中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今日建議賴清德，可邀請台積電創辦人、APEC亞太經濟合作會議前台灣代表張忠謀赴美談判，德高望重能加分。另也應加入國際組織，尋找美國以外的新市場。



“立法院”台美“國會議員”聯誼會共同會長、民進黨籍“立委”王定宇擬籌組朝野訪問團，4月28日到5月2日赴美參訪。傅崐萁說，樂觀其成到美國遊說。



傅崐萁在“立院”受訪表示，今午12點美國正式實施對等關稅，對台灣產業界的震撼程度還無法估算，賴清德已指派鄭麗君、“政院”秘書長龔明鑫赴美談判，樂觀其成，希望盡快有結果。現在輸往美國的貨輪，都接到美方通知別靠港，已生產好出口到美國的台廠被告知60天前無法出貨，更接到訂單撤銷，還有企業開始無薪假。通膨馬上到來，台鐵也漲幅30%左右，萬物齊漲。



傅崐萁表示，台積電、聯電若赴美投資，提醒政府除要經過董事會、股東大會同意外，“政院”要經過“經濟部”投審會同意，晶片製程赴美要經過完備的審查程序。



傅崐萁說，台灣面臨經貿危機，張忠謀是台積電創辦人，德高望重，賴清德應邀請張忠謀做為談判代表。



對於分散市場抵禦美國高關稅，傅崐萁說，台灣還不是RCEP、CPTPP等成員，可能成為經貿棄嬰，希望能加入這些組織、美國以外的協議去因應關稅，台灣對美貿易是23%，希望能尋找新的市場。

