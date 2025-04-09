關稅海嘯　台“勞動部”點名6產業最危險

民眾黨委員陳昭姿質詢洪申翰。（照片：立法院國會頻道） 中評社台北4月9日電／美國將對台課徵高達32%關稅，台“勞動部長”洪申翰9日在“立法院”表示，雖然美方作法仍有新資訊，預估以出口為主的傳產受創最嚴重，並以機械、汽車零組件、橡膠、塑膠、石化及水五金等，會關注這些企業的勞工，會提出因應高關稅的補助方案。



“立法院”社福及衛環委員會9日邀請“勞動部”等相關部會就“勞動部”所屬基金違規使用如何追回及究責”專案報告。



台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿表示，特朗普關稅海嘯哪些產業會受最嚴重衝擊？目前有沒有應變措施？只要“勞動部”提出合理有效的預算，一定會予以支持；中國國民黨籍“立委”王育敏憂心，影響範圍可能會達2008年金融海嘯，但目前“勞動部”祭出的措施並不多，且新冠疫情期間就安及就保共花費新台幣706億餘元，但此次衹有150億元。民進黨籍“立委”王正旭、國民黨籍“立委”蘇清泉也關心相關措施。



洪申翰說，高風險會受衝擊產業如機械、塑膠石化等產業，不希望廠商濫用減班休息（無薪假）或解雇，目前已提供僱用安定措施或充電再出發計劃，也已主動聯繫公協會，會建立衝擊回報機制。也研擬針對減班休息（無薪假）勞工提供因應關稅擴大版的充電再出發計劃，範圍、對象可能會再加碼，也會就實質衝擊，如果需要的話也會用就安基金及就保基金因地制宜。