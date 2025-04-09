府副秘張惇涵稱旅費被刪　赴美談判怎麼辦？

張惇涵接受媒體人王時齊訪問。（《齊有此理》提供） 中評社台北4月9日電（記者 黃筱筠）面對美國總統特朗普掀起的關稅戰，台灣的在野黨建議，今年刪掉的預算剛好可以來幫忙受到衝擊的產業。“總統府”副秘書長張惇涵9日接受網路節目《齊有此理》訪問時，列出國民黨、民眾黨刪凍今年總預算的資料說，支持中小企業的預算刪減超過10億、凍結有6.4億；而攸關赴美談判的旅費，也有統刪15%至60%。請問現在如果要去美國談判，該怎麼辦？



張惇涵還說，賴清德之前說“菩薩畏因、眾生畏果”，為什麼賴會講這句話，大家先搞清楚因果關係。如果不理性刪除或者是凍結政府預算，最後那個因果輪迴，辛苦的是台灣的產業、台灣的人民。



張惇涵接受《其有此理》訪問表示，“行政院副院長”鄭麗君有對外講，我們其實在去年11月，賴清德就責成“行政院”成立台美經貿小組，由鄭麗君副院長來領軍。在這個過程當中，我們有一些推估，從10%到35%不等都有，32%當然是一個比較極端的情境。這個範圍大概都有在我們的設想當中，所以“行政院”也很快的提出了相對應的因應方案。



他表示。談判的小組或台美經貿小組去年11月成立，就是鄭麗君領軍。至於怎麼談判，大概也要看美方，哪一個部門的誰，然後“我方”代表去談。這個都在密切的聯繫跟接觸當中。



他表示，軍購雖然不算在美國商業部貿易順逆差的計算範圍當中。但也不要忘了就是說從美國歷任政府，不管是共和黨或民主黨，因應目前的地緣政治局勢，他們也希望台灣能夠增加“國防”的預算。前一陣子不是有新聞說，台灣的“國防”預算被在野黨刪除之後，還造成在美國會造成很大的討論。所以軍購的必要性採購是需要的，這個利益跟美國是一致的。所謂的利益不是指單純的經貿利益。而是說在安全事務上的利益是一致的。



張惇涵表示，在野黨說為什麼不硬起來，不跟美國政府對抗。有些像趙少康講的說，你為什麼不跟美國對抗這種。“我倒是滿有疑問的，也是希望他們能夠回答我的問題。你們面對到中國的時候說要用對話取代對抗，你面對到美國的時候，就說我們要用對抗取代對話，這無濟於事。”

