高關稅風暴　郭智輝曝3類產品能承受

郭智輝。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月9日電／美國總統特朗普宣布對台課徵32%關稅，台“經濟部長”郭智輝9日在“立法院”表示，包括伺服器業者的優勢產品，以及例如汽車零組件Aftermarket（AM）產品屬於獨占市場，或是已在墨西哥設廠的業者，都還有能力承受衝擊。



郭智輝9日赴“立法院”經濟委員會專題報告“國際經貿情勢變化，提出協助國內傳統產業及中小企業因應之對策”。



“立委”質詢時表示，台灣對美出口產品當中，以伺服器與零組件占比重非常高，目前全球十大伺服器供應商中，台灣了占四家，且淨利率低於5%，可能沒有辦法去支撐32%高關稅。



郭智輝回應，這幾家伺服器供應商大多為代工，因此稅是原廠要負擔，“經濟部”已經和伺服器業者談過，業者回饋32%“不是問題”；同時，台灣品牌廠商則對“經濟部”表示，其優勢商品利潤高於32%，這方面也“ok”。他進一步說明，優勢商品例如汽車零組件Aftermarket（AM），大概就是獨佔市場，如果買方有需求，就必須承擔32%關稅成本。



另外，郭智輝也指出，有些廠商的生產基地不一定衹有在台灣，也有可能在墨西哥，而美墨之間關稅另有不同。



郭智輝強調， 美國對台課徵32%這麼高的關稅，對台灣來說一定有影響，只是對於這個影響如何去解決、如何把影響轉到其他層級，或許大家來吸收，又或者廠商可以承擔。他表示，台灣產業能承受的程度是談判小組與美國談判非常重要的關鍵，因此，“經濟部”的立場就是不斷訪問台灣的廠商，將可能會受影響的廠商，以及影響的程度為何，提供給談判小組。