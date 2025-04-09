朱立倫示警　台灣下一場風暴是匯率戰和美債

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月9日電（記者 張嘉文）美國將對台灣課徵32%關稅，重創台灣經濟。中國國民黨主席朱立倫今天在中常會上表示，世界自由貿易的喪鐘已經敲響，取而代之的是保護主義興起，台灣面臨的是全方位經濟重組挑戰，除了關稅與軍事支出壓力，台灣面對特朗普政策下一場風暴將是匯率戰與美債。



朱立倫指出，長期以來台灣被美方質疑操縱匯率以保障出口利益，接下來勢必面臨要求新台幣升值的壓力，對以出口為導向的企業將是雪上加霜。



另外更嚴重的是美債問題，朱立倫說，台灣的外匯存底中有高達92%為美國國債，總額逼近5300億美元，未來可能被要求轉為直接投資美國基礎建設，例如阿拉斯加天然氣油管等計劃。他提醒，“錢必須進到美國，這是特朗普政策的核心邏輯。”



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中發表談話時，聚焦在美國將對台灣課徵高關稅議題。



朱立倫表示，台灣去年對美國的貿易順差是全球第六大，同時對中國大陸與香港合計貿易順差也高達七百多億美元。這些數據在自由貿易時代原本是台灣的成就，然而如今情勢逆轉，特朗普的對等關稅政策，讓台灣面臨被美國徵收32%的高關稅。



朱立倫痛批，民進黨政府對此毫無準備，“賴政府”提前送出籌碼，包括台積電宣布赴美投資千億美元、提高“國防”預算、加碼採購美國天然氣與農工產品等等，但換來的卻是無情的高關稅打擊。他說“我們送出這麼多，得到的是32%的關稅，這是什麼樣的談判？”



朱立倫進一步指出，美國今年國防預算高達一兆美元，佔GDP的3.5%，而美國國防部次長才剛上任，就公開表示台灣至少要將“國防”支出提高至GDP的5%，目標是10%，這種壓力不容忽視，這是該次長在國會聽證與就職時都強調過的內容，台灣要有心理準備。



朱立倫警告，三天來台股已蒸發3900點，經濟衝擊已經從股市、出口蔓延至就業市場，中小企業接連面臨訂單取消、無薪假、裁員潮，接下來真正的“匯率戰”也即將開打。他呼籲朝野與全民團結一致，共同面對這場百年大變局的挑戰。