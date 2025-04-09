朱立倫：不能全依賴美　特別預算至少2千億

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月9日電（記者 張嘉文）面對美國總統特朗普的關稅戰，中國國民黨主席朱立倫今天表示，台灣是貿易導向，不可能一面倒的完全依賴美國，必須自立自強，新加坡就是最好的學習對象。他希望賴清德聽一聽新加坡總理黃循財的說法，台灣不忽略任何一個市場，要有自主經貿政策，才能走出新的康莊大道。



朱立倫並表示，“行政院”所提新台幣880億補助方案絕對只是杯水車薪，無法解決衝擊，因為不衹有產業問題，還有勞工問題、消費市場衝擊以及社會嚴重危難，都需要特別預算解決，估計至少需要2千億元。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中發表談話時做出以上表示。



朱立倫強調，因為民進黨政府長期“倚美抗中”產生不平衡，包括經貿政策一昧倒向美國市場，台灣對美貿易順差達到全世界第6高，這些事實當自由貿易時代終結時，就會碰到嚴重挑戰。



朱立倫說，台灣必須為接下來的事情做充分準備，國民黨智庫、“立法院”黨團以及各縣市政府將全心投入，因為“國難當頭”，大家要“共赴國難”，“立法院”國民黨團三長日前已經出席“行政院”的朝野協商會議，未來“行政院長”對“立法院”做專案報告時，黨團也會提出建言，藍營所有縣市首長則針對各地產業，尤其是傳統產業所遭受的打擊困難，蒐集很多資料，大家都在凝聚共同意見，這些縣市長也將於明日晚上共商如何團結面對經濟衝擊、勞工就業衝擊以及社會嚴重問題。