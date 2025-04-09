林祖嘉：台應對關稅政策太急就章　很危險

政治大學經濟系兼任教授林祖嘉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月9日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普日前宣布對台課徵32%對等關稅，今日生效。政治大學經濟系兼任教授、前陸委會副主委林祖嘉9日表示，“賴政府”對台美關係的誤判已成為“國安”問題，增加對美採購、以零關稅談判、成立投資美國“國家隊”等政策都是急就章的做法，非常危險。



林祖嘉說，關鍵首要是思考如何分散美國市場，若關稅戰持續，區域貿易會非常重要，台灣應該更努力加入CPTPP、同時考慮進入RCEP、恢復與大陸較為友好的關係，而“賴政府”不談這些，原因就是兩岸關係不好，完全沒辦法參加這些國際組織。



捍衛台灣民主法治與和平安全聲明推動小組9日再度召開記者會，針對特朗普2日宣布對台課徵32%對等關稅後的變局，邀請台灣工人鬥陣總工會理事長何政家，RCA員工關懷協會理事長杜津珠，政治大學經濟系兼任教授、前“國發會主委”、前陸委會副主委林祖嘉，台南藝術大學音像紀錄研究所助理教授吳永毅、暨南大學國企系副教授許文忠、全台環保公務機關總工會秘書長楊俊華、政治大學勞工研究所教授劉梅君等人與談。



林祖嘉表示，從“賴政府”官員第一時間面對美國將課台灣關稅的態度來看，判斷錯誤令人非常憂心，前一晚“行政院長”卓榮泰要民眾安心睡，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘還說關稅衹有10%、賴清德說“至少我們還有音樂”、蕭美琴問“潤餅包什麼料？”從這些事前事後的資訊來看，中心思想就是台美關係非常好，美國不會對台灣太嚴苛，但32%關稅的結果卻不是這樣。



林祖嘉說，“賴政府”對台美關係的誤判，已經是一個非常嚴重的“國安”問題，特朗普可以說從頭到尾都沒把台灣放在眼中，我們的對美關係怎麼會變成這樣？而“賴政府”的對策也有錯誤，希望對美增加採購，而去年台灣對美國的貿易順差有750億美元，這要買多少能源才夠？且就算貿易平衡了，別忘了特朗普的政策是全世界至少課10%關稅，包含對美貿易逆差的英國在內，而即便是10%的關稅，對台灣經濟也會造成很大影響。

