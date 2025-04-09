高關稅解方是捐錢給美國？趙少康：這是投降

前中廣董事長趙少康受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月9日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普對台灣端出32%關稅，白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）日前提出五個方法，包括“直接捐款給美國財政部。對此，前中廣董事長趙少康今天受訪時表示，這是投降而不是在談判，但除了捐錢給“財政部”外，其他四個方法大概賴清德也都同意了。



中廣公司今天舉辦“32%關稅，台灣何去何從”研討會，由前中廣董事長趙少康主持，邀請包括現為新世代金融基金會董事長的陳冲、東吳大學商學院教授朱雲鵬、台灣大學政治系教授蘇宏達、淡江大學財務金融學系教授聶建中等人出席。



米倫提出五個方法包括，第一，其他國家應接受美國對其所設定的關稅稅率，且不進行報復；第二，必須停止對美不公平且有害的貿易行為，並開放自己的國內市場，向美國進行採購；第三，增加國防支出，並向美國採購軍備；第四，增加對美國投資與設廠；第五，直接捐錢給美國財政部。



趙少康對此受訪表示，美國現在就是用這個來威脅你，其實美方提的這五個條件，除了捐錢給財政部以外，大概賴清德也都同意了。



趙少康說，既然同意了，美國會不會對我們好呢？看起來還是不會，所以台灣方面就是白白答應人家，根本一點談判籌碼都沒有，而且這是投降，而不是談判。



另外，趙少康日前提出台灣應對美國停止一切投資，爭取中國大陸市場，該主張遭到綠營人士批評。



趙少康說，做生意的人賺錢，不管在哪裡賺，能賺都好，他強調應尊重商人、尊重自由經濟、尊重市場經濟，它才能夠起來，打壓是無效的，民進黨這些人，哪一個去做生意會成功？



趙少康舉“經濟部長”郭智輝為例說，郭原來也不是生產事業，他是中間的貿易商，當了官以後也不敢講話，原本還主張應該發展核能，當了官以後一句話也不敢講。所以政治人物不要去指導商業，指導商業是不會成功的。