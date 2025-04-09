國民黨喊話“賴政府”　別追殺粗暴踐踏陸配

國民黨文傳會主委林寬裕接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月9日電（記者 張嘉文）許多大陸籍配偶，近日接連收到“移民署”通知，要求限期3個月內繳交“經海基會驗證的喪失原籍公證書”，否則將面臨撤銷在台定居證及戶籍登記的命運，引發陸配恐慌。中國國民黨今對此質疑，民進黨口口聲聲守護人權，結果卻用政治鬥爭，粗暴踐踏在台生活數10年的陸配及其家庭，國民黨強調“新移民沒有時光機，不要讓陸配媽媽找除籍證明！”



國民黨文傳會主委林寬裕指出，具陸配身分的中常委何鷹鷺在今日中常會上也對此發言，表達最近有一些新住民收到一些令他們產生困惑的公文，被要求須取得不具有中國大陸戶籍的聲明，許多國民黨“立委”也收到類似的選民請願。



林寬裕表示，大家支持依法行政，但大法官會議也曾經就信賴保護原則做過解釋，能否追溯到30多年前，值得爭議，國民黨會持續了解，並協調黨籍“立委”提供必要協助。



國民黨今天下午召開中常會，林寬裕在會後轉述時做出以上表示。



林寬裕指出，近日許多大量來台近30年的陸配收到“移民署”通知，成千上萬的家庭瞬間陷入恐慌，許多網友心碎表示，他們的媽媽早已在台灣生活超過一半人生，原籍已查無地址、親人早已離世，有人甚至連在中國大陸的聯絡人都找不到，如何在短短3個月內補齊這些“歷史文件”？



林寬裕表示，更離譜的是，陸委會與“移民署”互踢皮球，這些陸配當年依法歸化、依法報稅，多數陸配在台灣生活多年，早已融入台灣社會，如今卻被行政追殺，形塑不愛台灣的形象，這是刻意製造社會分裂與族群對立，且違反信賴保護原則。