張惇涵：加強向美採購　天然氣、石油是選項

張惇涵今天接受Yahoo TV《齊有此理》網路節目專訪。（照片：《齊有此理》提供） 中評社台北4月9日電／針對美國總統祭高關稅衝擊全球經濟，“總統府”副祕書長張惇涵今日受訪表示，特朗普實施關稅政策有兩個重要目的，一是避免跟其他國家的貿易失衡或貿易逆差；二是特朗普一直主張美國要再工業化。特朗普上任後有意恢復天然氣開發，他認為，台灣重工具機業或許可與之合作。至於未來若要加強對美採購，天然氣、石油都是可能選項。



《中時新聞網》報導，張惇涵今天接受Yahoo TV《齊有此理》主持人王時齊專訪，他引用台美商會日前的聲明，強調台灣以人均計算，向美國申請的專利量持續排名全球前五強，是全球最具創新能力經濟體之一，可見台灣有辦法在美國再工業化的過程中，扮演“Taiwan Can Help”的角色。



在擴大對美採購方面，近年台灣跟美國採購石油、天然氣皆有增加，張惇涵以桃園觀塘天然氣接收站為例，由於機組陸續增加，天然氣需求自然會提高，如果金額合理，或許能多從美國進口，美國來台灣的航線也相對安全。



此外，特朗普上任後有意恢復天然氣開發，他認為，台灣的重工具機產業或許也可與之合作，未來如果要加強對美採購，天然氣、石油都是可能選項。



對於“行政院長”卓榮泰邀請朝野各黨團幹部進行閉門會議，發生民進黨團總召柯建銘不滿座位安排事宜，要求國民黨“立院”黨團總召傅崑萁讓座的搶位風波，張惇涵則說，衷心希望朝野能夠合作，“我們的C位應該都是台灣才對，而不是去講一些風涼話，或者是外行話”。



有國民黨“立委”質疑台灣不加入CPTPP要如何跟美國談判？張惇涵表示，幾位在野黨主席都說大家一起想辦法，立意很好但內容要有建設性。早在2017年特朗普就退出了CPTPP的前身TPP，加上現在特朗普政府是要跟各國一對一談判，他反問：“難道沒有參加CPTPP的國家，就不用跟特朗普政府談嗎？”

