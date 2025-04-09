民進黨周末新竹、台北仍開講　改談因應關稅

民進黨發言人韓瑩。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月9日電（記者 黃筱筠）民進黨周末計劃舉行新竹場與台北場“人民是頭家”宣講場，將照常舉辦，但原本說明內容是總預算以及財劃法為主，本周將對於美國高關稅等議題進行說明。至於“行政院長”卓榮泰是否出席，要明天才能確定。民進黨英系中常委、“立委”王世堅下午受訪也說，當天最重要面對現在的“國難”，就是關於美國高關稅這個問題。



民進黨發言人韓瑩說，本周宣講主軸將由先前的總預算與財劃法議題，調整為近期民眾關心的美國對等關稅行政團隊的因應作為，以及對於受影響產業的照顧方案。



民進黨原本還要規劃其他縣市宣講活動，但在美國課徵高關稅之後，除了本周末兩場照常舉辦外，接下來將轉為“陸戰”，由地方繼續宣講罷免。



王世堅說，台北場宣講不只邀請他，還有邀請其他“立委”。目前“國難”就是關於美國高關稅這個問題。這一場說明會，也一定會邀請我們很多行政部門的部長、首長們，他們來做說明報告給群眾們聽，所以他覺得這個部分沒有什麼問題。他個人去講，大家也會講這一部分的問題。



王世堅說，他不清楚，因為他本來還以為這一場取消，是剛才你們問才知道。



現在這個時間點還辦下鄉宣講活動，適合嗎?王世堅說，如果都有政策說明未嘗不可，而且現在社會也很渴望知道，畢竟我們是執政黨，那我們現在有很多好的對應方針、對策，這些也應該廣為讓民眾周知，這個是應當的。他認為辦這一場，當然是好的，既然我們是從政黨員，黨怎麼決定、怎麼要求，我們就去參加。

