張善政：谷歌、臉書全球吃香喝辣　美隻字不提

桃園市長張善政。（照:桃園市府提供） 中評社台北4月9日電／中國國民黨籍桃園市長張善政9日市政會議表示，美國總統特朗普盼大家都到美國設廠，但美國早已從製造業轉移到網路產業，汽車業興衰就是明顯一例，特朗普對美國Google、臉書近年在全球引領風燒、吃香喝辣，賺了多少錢都隻字不提，只聚焦製造業。



張善政曾任“行政院長”、“副院長”、“科技部”長、“行政院政務委員”、宏碁公司副總經理、Google公司亞洲硬體總監。



面對美國的關稅戰，張善政感嘆，“到底哪裡才適合台企設廠很頭痛！”近年推動南向政策，越南關稅率比台灣還高，所以到越南設廠不可能。特朗普希望大家都到美國去設廠，但美國社會體系早已不適合製造業，早年汽車業從興盛到衰落就是一例，美國產業已從製造業轉移到網路產業，“特朗普都沒有講Google、臉書等在全世界吃香喝辣、賺了多少錢，網路服務業早已在全球引領風騷，無人能比！”但特朗普隻字不提，只聚焦製造業。



張善政說，桃園是全台灣最大的工業縣市，每年產值超過4兆7000億，產業主力跟出口到美國的十大產業高度重疊，因此他第一時間就在連假時，直接在臉書提出4個重點工作要趕快推動，第一要務就是緊急紓困要救急，中長期則要數位轉型、產業鏈重組、搶占全球技術前沿，換句話說就是要做別人沒做或做不到的技術研發，會在4個大架構下一步步規畫，同時市府也成立關稅衝擊聯合因應小組，由經發局擔任幕僚，其他局處機動配合，由他本人親自召集隨時機動檢討。



張善政提到，關稅新制今生效後，預期會有3種面向衝擊，第1是本來利潤毛利率就很低的，在關稅衝擊下加高價格就會沒有人買，這個產業受衝擊會非常嚴重；第2個就是原獲利還可以，但加了關稅獲利率可能會下降，甚至根本沒有辦法支撐32%的關稅；第3種就不是價格問題，而是出口訂單減少，會不會移到關稅利率比較低的國家設廠，值得關切。

