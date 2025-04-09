向白宮掛上號　林佳龍：台灣已被列談判名單

中評社台北4月9日電（記者 黃筱筠）美國對台課徵對等關稅32%今日生效，台“外交部長”林佳龍今天表示，台灣已被列入談判名單裡面，也提到台灣不只是談判，還有投資採購，包括天然氣採購與投資，都有助於縮小美國對台貿易逆差的狀況。



媒體追問我們與白宮掛上號，預計未來幾週可以坐上談判桌？林佳龍，目前就是交換訊息，他們希望我們提供進一步資料，我們準備好陸續提供中。



林佳龍下午參加“尋找台灣 #FindingTAIWAN”全球徵片競賽記者會”，會後接受媒體聯訪。



媒體關切，與美國的關稅談判進度？林佳龍指出，與美方有持續接觸，美方已正式對外表達收到台灣的聯繫且在安排中，台灣有被列入未來談判的名單。



至於實質談判時間表，林佳龍則說，目前雙方正在交換訊息，美方希望台灣再提供進一步資料，政府也準備好，正陸續提供中。



林佳龍說明，與美方不僅是關稅談判，台灣對美國的投資與採購，如同美國財政部長貝森特（Scott Bessent）提及的阿拉斯加的天然氣採購和投資，都有助於縮小美國對台貿易逆差的狀況。



林佳龍說，目前“行政院”已完成盤點，特別是美方關心的對美擴大投資與採購等，而政府也針對美國貿易代表署列出的具體項目，例如汽車、藥品、農業產品等項目，商討如何降低關稅或者解決非關稅貿易障礙。



媒體另詢問，賴清德指示由“行政院副院長”鄭麗君領軍對等關稅談判小組，目前代表團成員是否到齊，又林佳龍是否將陪同前往？



林佳龍則表示，“行政院”有成立台美經貿工作小組，“外交部”也是成員，經貿辦總談判代表政委楊珍妮擔任總談判人，“外交部政次”陳明祺是副總談判人，本來就有機制，現在是要對接美國，雙方已建立溝通管道，期待很快可以進行實質談判。