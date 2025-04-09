謝金河：特朗普可能讓中國再偉大　不是美國

謝金河分析，這場比底氣的戰爭，“特朗普可能讓中國再偉大，不是美國”。（謝金河臉書） 中評社台北4月9日電／美國總統特朗普宣布對中國大陸進口產品再課50%關稅，加徵關稅的累計稅率高達104%。財信傳媒董事長謝金河9日在臉書列出5點分析，強調這場比底氣的戰爭，“特朗普可能讓中國再偉大，不是美國”！



特朗普今年2、3月對中國銷美商品加徵20%關稅後，本月2日又宣布要對中國課徵34%對等關稅。中國隨後宣布將對美國進口商品加徵34%關稅，預計10日生效。特朗普揚言，若北京不在8日前撤回報復計劃，“美國將對中國徵收50%額外關稅”。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）8日證實，加徵的50%關稅將於4月9日生效。



謝金河表示，這場飢餓遊戲，看誰先倒下？特朗普今天再對中國加50%關稅，中國繼續高姿態表示“以牙還牙”，接下來，看特朗普怎麼再加碼？這場關稅戰沒有底線，只看誰能撐到最後？但金融市場已經呈現燎原之勢，全世界都找不到避風港。



謝金河分析，這場比底氣的戰爭，我們來看幾個點：



一，誰怕股價下跌？美國人民的財富超過50%在股市，中國人喜歡房地產，中國人在股市的佔比可能衹有一成。今天中國承受104%關稅，深圳，上海股市不但沒有跌，還逆勢上揚，香港只是小跌，跌了十年的深滬股市籌碼在政府手上。而美國股市持續上升數年，尤其是Ai浪潮，美國年輕人在股市很活躍，這次特朗普揮重拳，股市市值一天蒸發三兆美元，單是科技七雄從最高點跌下來，市值少7.4兆美元。美國股市最大市值一度到68兆美元，昨天已經跌破50兆美元大關，也就是說美國股市已經少18兆美元。



如果按照特朗普的說法，一年可增加6000億美元關稅收入，股市市值下跌，已經跌掉30年關稅收入。而股市下跌，那些CSP大廠的大型資料中心都暫緩，企業可以繳的稅金減少，這對特朗普念茲在茲的減債，一點也沒有幫助。



二，這兩天發生一個大變化，美國10年公債殖利率從3.99%跑到4.51%，30年債殖利率又飆上5%。特朗普不但壓迫美國聯儲局（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell） ，希望聯儲局降息，如今反而是公債殖利率飆升，這是美國最不想看到的景象！中國正在狂拋美債，中國持有美債最高部位1.3149兆美元，這個月減到7608億美元，中國帶頭拋，很多國家跟進，今年到期的美債將讓特朗普傷透腦筋！



三，美元霸權可能逐漸受到侵蝕！過去百年來，美國人消費，各國創造順差，這些國家的央行又拿美元去購買美債，這是週而復始的美元霸權由來。現在特朗普說不能有順差，減少美元流通，可能創造別的貨幣崛起！



四，美國是以貿易為主的經常帳逆差，以服務為主的金融帳有大順差。美國的影視產業，IP授權，像蘋果的APP都幫美國創造大的順差。今天中國禁止美國電影，美國IP，阻止Nike鞋子，蘋果手機的銷售，對美國的影響立竿見影！



五，特朗普的主要對手是中國，但是特朗普對自己的盟友照樣拿刀砍。這兩天對台積電窮兇極惡，又讓台灣人民很受傷。這個情勢如果不改變，可能逼使更多供應鏈加入中國陣營。中國把門關上，自己變成一個內循環，中國可能撐很久，美國的盟友可能紛紛倒下。這麼一來，特朗普可能讓中國再偉大，不是美國！