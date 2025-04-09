基北北桃藍市長串連　提超徵稅收紓困抗關稅

左起基隆市長謝國樑、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月9日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普宣布對台課徵32%關稅，9日中午正式生效。中國國民黨籍台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑今日下午同台出席應對關稅的會議，4人一齊呼籲“中央”、地方要團結，地方反映產業困境心聲給“中央”。另外蔣萬安、侯友宜、謝國樑均贊成擔任過前“行政院長”的張善政，提出用去年超徵的5283億元新台幣稅收紓困。



基北北桃4市9日下午在台北生技園區多功能廳共同舉辦“基北北桃合作交流平台”因應美國關稅議題會議，由中國國民黨籍台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑等出席。4市副市長、相關局處首長均到齊。



4市長會後接受媒體聯訪，張善政提出，他建議是否用去年超徵的5283億元稅款，去做應對關稅所造成產業的紓困措施，因若用預算去紓困，恐怕政府明年的稅收不會好，會壓縮到。當然“中央政府”已提出880億元補助，不過在金額未定下都可考量。



話鋒一轉，張善政提醒，依照特朗普的算法，認為台灣對美國貿易順差享有課徵64%關稅，因此對台祭出32%關稅。若照特朗普算法，那台灣一年將負擔共12兆元新台幣關稅，那還要多少錢去紓困彌補？政策要有智慧，就邊做邊看，重點別壓縮到明年預算。



對於藥品也將被課關稅，是否影響健保？張善政說，因有些藥品原料賣到台灣將變貴，目前還不知幅度如何，無法預測，但“中央政府”要支持健保，要有智慧去因應，面對新的科技，疾病、癌症都太晚發現，必須早一點應用。



蔣萬安說，4市一起合作，在地方稅收上也進行紓困補助，目前“政院”提出880億元是不夠，美國接下來可能還會針對半導體、藥品課關稅，因此他支持張善政提的，相關財源，政府可將超徵稅收去做運用，“中央”、地方團結，台北市也希望將台北市的超徵稅收拿來協助。

