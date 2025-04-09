刪中小企業預算？陳玉珍張惇涵隔空互嗆

陳玉珍在臉書回擊張惇涵散佈假消息，張再以府方聲明回覆。（中評社 資料照） 中評社台北4月9日電（記者 黃筱筠）針對“總統府”秘書長張惇涵所指刪除中小企業預算，中國國民黨“立委”陳玉珍在臉書表示，“總統府”副秘書長又在帶頭散佈假訊息，說國民黨“立委”陳玉珍、林思銘刪除“經濟部”中小及新創企業署10億元預算，根本是未經查證的錯誤訊息。



陳玉珍說，這兩個提案最後經過“經濟部”中小及新創企業署到辦公室說明後，均已撤案，根本連表決都沒有，顯示“總統府”副秘書長胡說八道，上節目發言不負責任。



“總統府”隨後也發布新聞稿指出，張惇涵做以下四點補充說明：



一、有注意到陳玉珍委員的回應，但陳委員的回應，其實自我證實了一件事，就是她確實提案刪除這兩筆預算。並且，如同其他在野黨委員的自我辯駁模式，都是避重就輕，試圖用“刪除未遂”來掩飾“不曾發生”。



二、然而，遺憾的是，最終的結果也“並非刪除未遂”。陳玉珍的這兩項提案縱然未進入表決，但“經濟部”中小企業署的預算，最終卻也難逃被通刪的結果。實際上，不包括“經濟部”其他單位，光是“經濟部”中小企業署的預算，因為通案表決的結果，整體被刪除加被凍結的預算數，超過4.05億元（包括“國外”旅費被刪60%，“國內”旅費被刪20%等）。不過，無論如何，執政團隊一定會持續全力以赴。



三、目前，台美雙方持續就後續談判的安排進行溝通。像是美國財政部長公開表示，阿拉斯加能源計劃為優先清單，而台灣或可投入。而台灣美國商會（AmCham Taiwan）更是連續兩天發表聲明，呼籲台美雙方加速關稅談判，並稱台灣是美國長期可靠的貿易夥伴。



四、此時此刻，應該要朝野合作、“中央”地方合作。因此，不該倒果為因，錯稱被刪除的預算，可以作為應變的財源，更不宜提出無助於台美關稅談判的方案。朝野應該凝聚具建設性的共識，做好更充分準備，才是正辦。