張善政憂對美零關稅恐傷害台灣產業

桃園市長張善政。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月9日電（記者 張穎齊）美國對台課徵32%關稅9日起實施，賴清德提出比照美加墨自貿協定，從台美“零關稅”開始談起。中國國民黨籍前“行政院長”、現任桃園市長張善政9日出席基北北桃4市首長會議時表示，從零關稅起談不是關鍵，這個工具不能濫用，恐會對產業造成傷害，如此一來未來談判的路會走得很艱辛。



張善政表示，在未來與美國的談判過程中，美國可能會釋出有利的舉措，因此他認為政府提出從零關稅開始談，這並非關鍵，特朗普要的是更多製造業去美國投資。“零關稅”這個工具不能濫用，恐怕將對產業造成傷害，也使得未來台美談判之路會走得更難、更艱辛。他支持但政府赴美談判，但也要提醒政府注意到沒注意到之處。



張善政說，很多桃園地方產業朋友表達顧慮，假使對等零關稅，對原來不是輸美為主的產業受到大影響。比如桃園是台灣汽車業重鎮，福特、中華都在這，汽車業將受到打擊，甚至有人顧慮假使零關稅，美國基因改造、含萊克多巴胺產品都會趁機進來？調不調降關稅還需要談判，“衛生福利部”、“農業部”都要把關，這應該跟關稅脫鉤才對。



張善政還說，如今全世界都不安，美國表面上說要平衡貿易逆差，事實上特朗普就是要把台積電拉到美國，但美國整個社會已疏離製造業很久了，能否成功拉回？還需要時間。



基北北桃4市9日下午在台北生技園區多功能廳共同舉辦“基北北桃合作交流平台”因應美國關稅議題會議，由中國國民黨籍台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑等出席。4市副市長、相關局處首長均到齊。