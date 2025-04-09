台吳郭魚受關稅衝擊　產業上下游更緊張

“農業部長”陳駿季（中）到場主持座談會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月9日電（記者 蔣繼平）美國總統特朗普對台灣課徵32%對等關稅，嚴重衝擊銷美的吳郭魚產業。現已有傳出部分美國訂單出現延遲、觀望態度，冷凍加工廠業者哀喊兩周不收就爆倉、拖越久越可怕，都在恐慌，因產地收購價格下滑也引發養殖戶憂心。“農業部”9日與業者展開座談會，過程中還因養殖戶、加工廠立場不一，氣氛一度緊張。吳郭魚外銷以冷凍魚排為主，生產方盼賣價好，加工方考量利潤，立場不同。



根據“農業部”統計資料，近3年台灣吳郭魚養殖面積約3733公頃，年均產量5萬8256公噸，6成內銷、4成外銷，養殖吳郭魚2024年出口量1萬6859公噸，主要銷往美國、佔79%。養殖吳郭魚產地主要集中在台南、嘉義，雲林、高雄也有，經嚴格品管的改良後吳郭魚也被稱台灣鯛。



由於美國上週突然對台揮關稅大刀，造成台灣吳郭魚的外銷訂單暫緩，更傳出許多吳郭魚養殖戶8日收到降價通知，目前產地收購價從每台斤新台幣41元降至38元，對比去年同期每台斤42、43元，價格算不好，養殖戶也憂心價格恐持續下跌。



位於位於高雄市前鎮區的“農業部漁業署”國際會議廳，9日下午舉辦一場“台灣吳郭魚及鱸魚養殖產業因應美國加徵關稅支持方案”座談會，“農業部長”陳駿季到場主持，現場邀集雲、嘉、南、高4縣市的漁會及加工廠、養殖協會等代表近20人與會討論，了解產業需求，現場也有許多公部門人員與會。



由於吳郭魚輸美模式由加工廠找美國進口商或透過出口商銷美，生產的養殖戶、負責冷凍魚排加工的加工廠、與出口商，形成緊密不可分的三方關係。不料，養殖戶與加工廠的立場不同，導致氣氛一度緊張。不僅官員還特別打圓場，陳駿季還為此信心喊話“不要網內互打，這時間點要合作，要有信心一起努力度過這段時間。”



與會的台灣鯛協會常務理事歐翠花表示，這個星期壓力很大，關稅問題歸政府談判，但加工廠遇到的問題是進口商態度越來越明朗，看怎麼去分擔關稅，可能要負擔10%，利潤已經很低怎麼生存？且最怕一週、兩週過去貨都沒出，倉庫都爆倉，光想就恐怖，也要顧慮到不能員工沒工作，時間拖越久越不利，現在都是恐慌中。

