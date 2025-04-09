基北北桃自救　蔣萬安：舉辦美國商品採購會

左起基隆市長謝國樑、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月9日電（記者 張穎齊）美國對台課徵32%關稅，9日中午正式生效。中國國民黨籍台北市長蔣萬安今日下午與新北市長侯友宜、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑會談後達成共識，蔣萬安表示，4市提出應變方案，即刻展開，包括強化海外市場拓展合作，還有4市輪流舉辦美國商品採購會，擴大對美採購，更呼籲“中央”啟動勞動、財政、產業等面向的短中長期政策支持。



蔣萬安表示，台灣受到關稅衝擊比其他國家還嚴重，基北北桃4市攜手、集思廣益，關心中小企業受到的衝擊。他7日拜訪一名手搖飲業者說，在美國擁有160多家店，開一家店最快花7個月，如今高關稅導致需要全部清空，6艘還在海上漂泊的船，面對將被課高關稅，相當無助，這位業者提到希望政府放下對立、人民最大、趕快救經濟。他還碰到另一名企業代表，反映汽車零組件的訂單被暫停，遭轉單或撤單，很徬徨，馬上影響營運。4市長將集中力量，協助企業轉型，團結共赴國難。



蔣萬安也發布基北北桃4市透過合作交流平台，達成共識，包括“一、三大共同挑戰，我們不迴避”：1.產業外銷受阻，國際訂單流失風險上升：部分產業面臨訂單取消與轉單壓力，特別是對美出口高度依賴的企業首當其衝。



2.勞動市場受壓，無薪假與裁員風險浮現：勞工朋友正站在衝擊第一線，企業缺訂單缺資金，勞工朋友人心惶惶。



3.地方政府迎難而上，需“中央”資源快速對接：關稅談判與“國稅”稅收分配皆屬“中央”權限，但影響所及，包括人民生計等等，都是地方政府的首要關心事項。我們迎難而上，更期待“中央政府”釋放資源，和地方政府攜手合作。



“二、四市應變方案，即刻展開”：基北北桃4市已分別啟動應變機制，並在極短時間內展開跨區合作，以“緊急紓困”、“數位轉型”、“產業鏈重組”及“前沿技術研發”四大方向前進，並針對面臨的挑戰，我們已經提出共同策略：1.共享產業與勞動監測資訊：四市即刻啟動大量解雇、無薪假，或失業變化的資料共享，做為政策調整預警。

