謝國樑：特朗普關稅戰也會是美國國難

基隆市長謝國樑。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月9日電（記者 張穎齊）美國對台課徵32%關稅，9日中午正式生效。中國國民黨籍基隆市長謝國樑9日在基北北桃4市首長會議上指出，他長期關注美國、國際議題，這周是影響到美國的進出口國家，下周就會反應到美國本地市場及消費者身上，因此他認為這不只是台灣的災難，也是美國的國難，人心惶惶。



謝國樑曾就讀美國南加州大學、麻省理工學院。他表示，特朗普關稅戰美國也人心惶惶，面對這麼巨大的變化，台灣當然要團結一起努力，大家都站在台灣的立場去解決企業的困難，不要讓就業人口與環境受到影響。他也很關心企業、廠商的憂慮，企業都在思考若運作不順利下，有無需要減低支出或放無薪假？這是大規模、急需應變的事件，需要團結應對。



謝國樑指出，高關稅對台灣很多仰賴美國市場的廠商是一大挑戰，台灣各中小企業是經濟重要支柱，這次衝擊特別針對對美出口比例高的廠商，在基隆市部分包含六堵科技園區、大武崙工業區很多企業，這些都首當其衝，這不只是出口美國的問題，甚至可能影響到全球供應鏈、歐洲與日本市場的信心。



他說，基隆市政府會盡速掌握在地企業的曝險情況以對症下藥、蒐集並彙整廠商建議傳達至相關部會、研擬地方政府協助方向，希望“中央”能撥出預算進行紓困，給企業實質幫助；另外也會透過藍委林沛祥向“中央”反映，攜手守住產業、就業。



基北北桃4市9日下午在台北生技園區多功能廳共同舉辦“基北北桃合作交流平台”因應美國關稅議題會議，由中國國民黨籍台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑等出席。4市副市長、相關局處首長均到齊。