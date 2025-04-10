中評觀察：美狠招血洗　台兩政策失抵禦能力

賴清德昨日在民進黨中常會喊出“脫中入北”。（中評社 資料照） 中評社台北4月10日電（評論員 林淑玲）美國對等關稅生效，台灣稅率高達32%，企業哀鴻遍野。民進黨政府長期以來的兩項政策讓台灣頓失抵禦能力，一是幾乎所有雞蛋都放在美國一個籃子裡，且不敢向美國說不；二是產業過度集中在高科技，也就是許多學者示警的“荷蘭病”。當美國關稅戰組合拳下來，台灣如同遭到血洗，核心產業被拔走，衝擊GDP、就業，這次沒死也半條命。



台灣從蔡英文執政後，即逐步切斷與大陸連結，阻止企業赴陸投資，全部資源押在美國，前幾年還沾沾自喜，從晶片、蘭花、水果到珍珠奶茶原料都可以大量輸美。2024年台灣為美國第7大貿易夥伴，雙邊貿易總額達1586億美元，成長24.2%，順差739億美元，綠營強調這證明台灣不要兩岸經貿也活得好好的。



未料特朗普的“對等關稅”算的不是雙方的關稅稅率，而是雙方的貿易逆差，美對台貿易逆差為739億美元，算出對台灣所課徵32%“對等關稅”稅率。台灣放完清明節連假後，台股3天已跌掉3900點，官方宣布“國安基金”進場護盤仍無法止血。



在特朗普宣布“對等關稅”前，台灣原本以為增加軍購，台積電赴美投資就能換來美國較好的待遇，結果完全沒有，32%對等關稅宣布後，台灣產業界如晴天霹靂，民進黨政府定調不反制，將加碼投資與採購，卻如同被美國軟土深掘，愈要愈多。



特朗普已威脅指出，若台積電不到美國設廠，將課100%關稅，接下來台灣整個半導體產業鏈可能被帶走一大半。還有傳出，台積電將與英特爾（Intel）成立一家合資企業，搶救積弱不振的英特爾；要求聯電與美國格羅方德（GlobalFoundries）合併，以確保美國成熟製程晶片供應。台灣前兩大晶圓代工企業，都被美國盯上，看來也要拔走了。



此外，特朗普要求台、日、韓，可以共同參與金額達440億美元的阿拉斯加天然氣管工程，以便將液化天然氣運往亞洲，台官方昨日也證實將會參與投資。這意味著，台灣不止將採購美國天然氣，石油，連天然氣管都要台灣埋單。