侯友宜：放下內部衝突　好好與美國談判

新北市長侯友宜。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月9日電（記者 張穎齊）美國對台課徵32%關稅，9日中午正式生效。中國國民黨籍新北市長侯友宜9日在基北北桃4市首長會議上表示，在這重要關鍵時刻，台灣內部不要再有衝突、對立及紛擾，好好與美國談判，也好好與全世界交朋友以拓產其他貿易出口，呼籲團結因應變局。



侯友宜說，台灣此刻應要凝聚更多共識，讓進出口貿易穩定、屹立不搖，面對艱辛的經濟挑戰，所有人民、企業都其政府團結，並與美國談判。基隆、台北、新北、桃園4市是經濟龍頭的城市，支持“中央政府”赴美談判，但也呼籲不要再有內部的衝突、對立、紛擾，好好去跟美國談判，並與全世界交朋友、擴展出口貿易的經濟力，“中央”要有應變變局的能力，台灣才會更好。



侯友宜也補充，面對外在的國際情勢變化，台灣也必須先直視內部的挑戰，任何台灣人都會了解，“國家”發展絕對優先於政黨利益。面對美國課徵32%高關稅，無論是先前預判過於樂觀，或是準備不夠充足，已是無法改變的過去式，如何因應的現在式、如何突破的未來式，不應只有幾篇社群平台發文。



他說，新北市主動出擊，經發局率領20家企業，參加“德國漢諾威工業展”，也將前進荷蘭、波蘭和土耳其，搶攻新興市場，布局全球網狀產業鏈，積極辦理國際商洽媒合，創造實質訂單機會，協助廠商拓銷國際，加速轉型升級。也希望“中央”儘速啟動交涉、降低衝擊，在稍晚的記者會能端出具體方案。新北市會做企業的後盾，設法走出困境、走出新局。



基北北桃4市9日下午在台北生技園區多功能廳共同舉辦“基北北桃合作交流平台”因應美國關稅議題會議，由中國國民黨籍台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑等出席。4市副市長、相關局處首長均到齊。