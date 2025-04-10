朱雲鵬：中美若脫鉤　結果令人不寒而慄

東吳大學商學院教授朱雲鵬。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月10日電（記者 張嘉文）中美關稅戰全面升級，東吳大學商學院教授朱雲鵬9日在一場座談會表示，若雙方最終無法談成協議，此番衝突恐將走向中美全面脫鉤。



朱雲鵬說，本來美中是透過貿易形成骨肉相連的關係，接下來如果相連地方開始一塊一塊切掉，到最後可能走回類似冷戰時期的美國跟蘇聯，雙方沒有任何經濟關係，也就沒有任何轉圜機會，後面的國際局勢發展，少了此經濟的制約因素，會走向什麼結果，是一件令人想到就不寒而慄的事。



中廣公司9日舉辦“32%關稅，台灣何去何從”研討會，由前中廣董事長趙少康主持，邀請包括前“行政院長”、新世代金融基金會董事長陳冲，東吳大學商學院教授朱雲鵬、台灣大學政治系教授蘇宏達、淡江大學財務金融學系教授聶建中等人出席。



朱雲鵬在會中提及中美貿易戰全面升級，對兩國戰略互動產生深遠衝擊，對台灣而言更是一件非常危險的事。



朱雲鵬指出，現階段美國對中國的加徵關稅幅度，已高得驚人，若關稅達到104%，雙方後續的關稅數字再往上加，其實就沒有什麼意義。因為這形同告訴美國的廠商與消費者“你們不需要再買中國的東西了。”這樣的實質效果，其實已與完全脫鉤無異，如果接下來雙邊談不成，就會是硬脫鉤。



朱雲鵬說，即便中國商品未來透過北美自由貿易協定（USMCA）經墨西哥等地繞道進入美國市場，仍無法改變美中在經貿、政治乃至地緣戰略上全面走向疏離的態勢。他強調，這樣的變化不只是技術層面的經濟調整，而是將牽動全球戰略版圖的重塑。

