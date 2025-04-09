柯延押抗告遭駁回　民眾黨：赤裸濫權濫押

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北4月9日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案等，遭台北地方法院於3月28日裁定延押2個月，柯文哲不服提出抗告，台灣高等法院9日裁定抗告駁回，不得再抗告。民眾黨今日發聲明表示，台灣司法縱放綠色權貴逍遙法外，該押的落跑了、不會跑的卻押好押滿，這是赤裸裸的司法雙標、濫權濫押！



北院3月28日裁定柯文哲、威京集團主席沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇涉京華城圖利案，自4月2日起延長羈押禁見2個月，3人不服均提出抗告。高院9日晚間裁定，原裁定並無違誤或不當，依卷內事證認3人抗告無理由，應予駁回。另外，沈慶京聲請具保停押部分，因無現罹疾病，非保外治療顯難痊癒的停止羈押事由，一併駁回聲請。



民眾黨晚間發聲明表示，民眾黨及柯文哲辯護律師一再重申，柯文哲絕無逃亡之可能，且檢察官起訴書所列之證人均在偵查時多次具結作證，亦無勾串之可能，至於台北地檢署檢察官以“橘子”許芷瑜作為繼續羈押之理由更是牽強。民眾黨再次強調，起訴書中根本未涉及許芷瑜的犯罪事實，且辯護人早已清楚證明許芷瑜買來回機票回台看牙醫，與柯文哲毫無關係。



民眾黨說，然而，從高院新聞稿中，駁回抗告理由模糊不清、忽略事實。如今，僅憑一句犯罪嫌疑重大，繼續關押柯文哲，這是黨同伐異、清算政敵，嚴重侵害司法人權。對比林秉文、鍾文智等重大通緝犯，司法單位束手無策，甚至出現未做裁定就取消電子監控等荒腔走板的重大違失，不斷挑戰司法正義的底線，民眾黨誓言守護柯文哲，守著民主、法治的底線，透過審判還以清白。