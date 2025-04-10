劉德海：美關稅戰加速中國整合亞洲

劉德海。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月10日電（記者 黃筱筠）針對美國總統特朗普對各國課徵高關稅，台灣政治大學外交系兼任教授劉德海接受中評社訪問表示，特朗普關稅戰就是針對中國與亞洲國家，會加速促成中國整合亞洲國家，“美國以為中國會聽你的，那美國搞錯了”。美國現在把朋友都變成敵人，包括台灣在內。台灣、韓國是最積極到美國投資，但台韓現在都倒霉了，沒有人心裡舒服。



他說，新加坡對美國赤字，已經累積到300億美元，但美國一樣對新加坡課徵10%關稅，10%就是起點。如果其他國家為了避免高關稅，不去美國市場，要找其他市場的就是去中國，美國並非不可以取代的市場。



劉德海，美國亞利桑那大學東亞研究所博士、美國伊利諾大學東亞研究所碩士，學術專長為國際關係、比較外交政策、東北亞國際關係，曾任政治大學國際合作事務處國合長。



美國總統特朗普宣布對多國課徵的“對等關稅”，中國日前宣布10日起對美國商品加徵34%關稅。而特朗普稱若中國8日前不撤回34%關稅，美國從9日起對中國徵收50%的額外關稅。目前，美國對中國加徵關稅累計稅率104%，9日正式生效。



劉德海說，特朗普根本是“騙”，最後被課徵高關稅的國家就是不賣你。特朗普祭出高關稅政策，主要核心就是錢，除了關稅可以收錢，還要逼得其他人去讓利或是到美國投資。日本日前宣布投資美國一兆美元，還是照打日本關稅26%，日本首相石破茂打電話給特朗普希望免關稅，還被特朗普罵一頓。



他強調，特朗普關稅戰就是針對中國與亞洲多國，對韓國課徵26%，對越南課徵46%關稅，特朗普這個政策針對中國跟亞洲東盟國家，就是要打二手基地，連對墨西哥、加拿大都是一樣，現在生產中心設在哪都倒霉。但最後連美國自己也逃不了，例如蘋果手機有七成在中國生產，假如要課徵超過百分之百關稅，美國消費者誰還要買中國製造的蘋果手機。