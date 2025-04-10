許文忠：美要殺到片甲不留　台不能與陸脫鉤

暨南大學國企系副教授許文忠。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月10日電（記者 鄭羿菲）針對美國關稅戰，暨南大學國企系副教授許文忠9日出席論壇表示，美國人是要連根拔起台灣的產業，殺得你片甲不留，台灣絕對不能與大陸脫鉤。民進黨應放棄以美國利益為主的思維，限制關鍵技術與產業外移，避免掏空台灣根基，並拒絕零關稅的自殺政策。



捍衛台灣民主法治與和平安全聲明推動小組9日再度召開記者會，針對特朗普2日宣布對台課徵32%對等關稅後的變局進行座談，暨南大學國企系副教授許文忠做上述表示。



許文忠批評，民進黨最大的問題是以美國利益為主去談判，而不是以台灣利益為主去談判，否則不會擬定零關稅的策略。零關稅一開就像清朝末年，給了一個國家最惠國待遇，所有列強就會一擁而上，接下來歐盟、澳洲跟台灣要零關稅，你給不給？民進黨要放棄以美國利益為主的思維。



許文忠說，民進黨也應接受以九二共識為基礎的兩岸合作，完善ECFA與服務貿易協定，協助台商融入“一帶一路”的商機與佈局，開放陸客、陸生來台。民進黨對於兩岸關係的反對與壓制，反而造成台灣今天沒有出路的結果。美國人是要連根拔起台灣的產業，殺得你片甲不留，因此台灣絕對不能與大陸脫鉤。



許文忠表示，特朗普正在惡化所有國家或地區對美貿易條件，用意除了希望製造業轉到美國，也是針對所謂的“中國製造”，欲創立“美國製造”，創建一個單邊規則體系，來強化美國製造業競爭力。



許文忠說，民進黨政府推動新南向政策，企業跑到東南亞設廠生產，結果現在完全被美國堵了，導致台灣產業鏈整體潰敗、全軍覆沒。特朗普絕不會拿到一個“零關稅”就滿足，特朗普任內關稅只是工具，可以周而復始不斷地使用，因為台灣對美國市場有所依賴。