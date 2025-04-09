傳陸吳郭魚來台洗產地？陳駿季：可能性不高

“農業部長”陳駿季於座談會上回應業者提問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月10日電（記者 蔣繼平）美國總統特朗普對台灣課徵32%對等關稅，以外銷美國為主的台灣吳郭魚養殖產業衝擊嚴重，近日卻還有“要防大陸洗產地”的消息紛傳引起議論，南市區漁會總幹事林鈺昕9日於一場座談會上指出“洗產地”這件事已造成產地無謂的恐慌，要求政府拿出作為端正視聽。“農業部長”陳駿季當場回應“洗產地可能性真的不高，只是純理論的想像”當場闢謠。



根據“農業部”統計資料，近3年台灣吳郭魚養殖面積約3733公頃，年均產量5萬8256公噸，6成內銷、4成外銷，養殖吳郭魚2024年出口量1萬6859公噸，主要銷往美國、佔79%。養殖吳郭魚產地主要集中在台南、嘉義，雲林、高雄也有養殖。受到關稅影響，吳郭魚產業已傳出美國訂單出現延遲、觀望態度，養殖吳郭魚產地收購價也傳出價跌。



“農業部漁業署”漁業大樓國際會議廳9日下午有一場“台灣吳郭魚及鱸魚養殖產業因應美國加徵關稅支持方案”座談會，陳駿季到場主持，現場邀集雲、嘉、南、高4縣市的漁會及加工廠、養殖協會等代表近20人與會討論，了解產業需求，現場也有許多公部門人員與會。



由於近日紛傳大陸可能將水產品運到台灣後加工輸出的不實言論，台南市南市區漁會總幹事林鈺昕在會中表示，最近“洗產地”傳得沸沸揚揚，實在是引起地方上不必要的恐慌，雖然以她認知上是不太可能發生，但不要讓這個新聞在地方上造成奇怪的恐慌論點，她建議公部門要去落實放養量申報這件事。



陳駿季回應，“洗產地”是用基本的想像，用美國對台灣32%對等關稅，美國對中國則是高達54%再加50%變成104%的高關稅，根本沒辦法直接銷美國，才會衍生有此說法，但只是“純理論”，並透過媒體再傳。他強調，洗產地可能性真的不高，但是相對的，有這種聲音就會去加強查緝。至於放養量申報後續會考量如何強制性，譬如結合獎勵措施同步來做，不然管不到農民，可趁這次機會作有效的申報和查核，這點會與縣市政府討論如何來加強。



陳駿季也於會中表示，盼座談會能更了解業者需求，完整支持方案預計14日公布，“農業部”會盡全力讓產業永續發展，不能因提高關稅就放棄美國市場，將透過各種措施“讓這尾魚繼續銷到美國去”。對此，高雄市彌陀區漁會總幹事林子清也表示，美國市場不能輕易放棄，畢竟打這麼久才有，一旦放棄，失去通路很難再回來，他呼籲政府提前做好因應措施，避免滯銷、崩盤等情況發生，“前面先處理掉，後面就不會有”。高雄市梓官區漁會總幹事張鈞華也主張靠補助只會養出阿斗，產業必需配合轉型升級。