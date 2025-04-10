曾昭維：美國客戶要求暫停出貨　台廠焦急

新竹縣工業會總幹事曾昭維。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月10日電（記者 盧誠輝）美國對台課徵32%關稅，重創台灣經濟。新竹縣工業會總幹事曾昭維接受中評社訪問表示，特朗普關稅完全沒有緩衝期，讓首當其衝的許多台灣廠商面臨斷糧與庫存的雙重壓力，但這也只是剛開始而已，未來若關稅議題無法解決，影響將是全面性的，一連串的連鎖效應會接踵而來。



曾昭維，新竹交通大學電信工程系學士，長年在產業歷練，現為台灣電商發展協會理事長、新竹縣工業會總幹事。



曾昭維指出，新竹縣工業會約有近40個會員都是從事汽機車製造或相關零配件行業的公司，其中一家過去約95%出口美國的廠商，在特朗普關稅宣布後的首個上班日，就已接到美國客戶通知暫停出貨的消息，因為現在許多美國客戶和台廠全都一團亂，沒人知道未來該怎麼辦？所以美國客戶大多只能先採取暫緩出貨的方式來觀望與因應。



他說，美國客戶要求暫停出貨的結果，導致許多原本已被下訂單的台廠處境非常尷尬，因為很多原本已購入的原物料或已在生產線的半成品該怎麼辦？有部分台廠選擇把手中的半成品先做完再說，因為有些汽機車零配件是客製化產品，無法轉售或變賣，因此只能被動等待美國客戶釐清關稅細節後，看未來是否還有機會能出貨到美國。



曾昭維提到，過去許多專做出口美國生意的台廠，關稅多是由美國客戶支付，但現在一下子多出32%關稅，美國客戶也無法承受，所以雙方都還在等待與釐清關稅細節當中，若未來真的要課徵到32%關稅的比例該怎麼分擔？而台灣的上、中、下游甚或原物料廠是否也該平均分攤關稅？都還需要經過相關討論。

