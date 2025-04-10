聶建中：關稅戰造就21世紀很可能由中國主導

淡江大學財務金融學系教授聶建中。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月10日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普日前宣布對等關稅政策，引來全球經濟大震盪。淡江大學財務金融學系教授聶建中9日在一場座談會上表示，這場以美國為中心的保護主義浪潮，恐將加速自由貿易體系的瓦解，進一步推動全球經濟秩序的重組，但當中的主軸仍是中美貿易戰，本質仍是大國角力。



聶建中說，當前中國大陸面對美國強勢課稅，喊出“奉陪到底”，所展現的底氣令人不容小覷。這種底氣，來自中國自2001年加入世界貿易組織（WTO）以來，憑藉低匯率政策推動長達十年的雙位數成長；2008年全球金融海嘯後，更憑藉對危機的抗挫性，反而擴張全球市場版圖。中國供應鏈進入全球金融市場前列，已成為全球經濟體系不可忽視的力量。



聶建中研判，特朗普此次發動的2025年“關稅戰”某種程度上正促使世界局勢加速轉變，歷史若有軌跡，19世紀是英國的世紀，20世紀屬於美國，21世紀很可能將由中國主導。



中廣公司9日舉辦“32%關稅，台灣何去何從”研討會，由前中廣董事長趙少康主持，邀請包括前“行政院長”、新世代金融基金會董事長陳冲，東吳大學商學院教授朱雲鵬、台灣大學政治系教授蘇宏達、淡江大學財務金融學系教授聶建中等人出席。



聶建中在會中表示，全球經貿格局正因為此次的關稅風暴，出現另類整合徵兆，尤其當歐盟開始釋出與中國對話意願，反映出多數國家難以承受產能過剩與出口受阻的雙重壓力。



聶建中說，美國發動關稅戰，不僅對全球供應鏈造成衝擊，更引發一連串連鎖效應，總結美中貿易衝突將帶來四大後果，第一是全球產能受壓，進出口動能下降，金融市場首當其衝；二、通膨壓力加劇，全球普遍物價上漲，將迫使各國陷入升息與經濟衰退的兩難困境；三、產業斷層效應明顯，供應鏈重組將拖累產業穩定；四、美國在資金回流、就業增加與科技吸納方面固然可能短期受益，但長遠而言，美國全球領導地位卻面臨空前挑戰。

