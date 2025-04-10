蘇宏達：美國走向孤立主義　台灣應認清事實

台灣大學政治系教授蘇宏達。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月10日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普日前宣布對等關稅政策，引發全球政經震盪。針對美國此一趨於孤立主義的走向，台灣大學政治系教授蘇宏達9日在一場座談會上表示，美國已不再是過去那個所謂的“善意霸權”，這次的無差別關稅攻擊的霸道行徑，使得整個自由貿易秩序面臨崩解，台灣作為全球供應鏈中樞，也將首當其衝陷入困境，必須認清這殘酷事實。



中廣公司9日舉辦“32%關稅，台灣何去何從”研討會，由前中廣董事長趙少康主持，邀請包括前“行政院長”、新世代金融基金會董事長陳冲，東吳大學商學院教授朱雲鵬、台灣大學政治系教授蘇宏達、淡江大學財務金融學系教授聶建中等人出席。



蘇宏達在會中指出，全球化的秩序建立在五大支柱之上，分別是美國作為善意強權、美國與盟友的穩定關係、大國之間的合作、國際法與國際組織的運作，以及市場為導向的自由貿易體系。但在特朗普高關稅政策主導下，這五大支柱一一動搖，世界進入一個全新的不穩定階段。



蘇宏達說，美國已不再具備善意強權的特質，特朗普上任後對加拿大、巴拿馬等國提出毫無根據的領土覬覦言論，甚至曾妄想購買格陵蘭，顯示美國對國際規範毫不在意，過去“不圖領土、不搞侵略”的善意形象已蕩然無存。



其次，美國與盟友關係急遽惡化，蘇宏達提到，歐洲各國領導人近期發言已不再對美國抱持信任，甚至歐盟執委會主席馮德萊恩罕見表示歐洲應與中國聯手維護自由貿易體系。加拿大總理更直接宣告“以美國為首的全球秩序已經結束”，並誓言對美國展開對等關稅報復行動。



第三，美國與其他大國的互信基礎亦崩解，蘇宏達說，美國與金磚國家關係持續惡化，對中、對日的戰略接觸停滯不前，整體多邊合作架構面臨重組。

