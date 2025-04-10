侯彥隆：台吳郭魚產業很恐慌　沒到絕對悲觀

養殖漁業發展協會執行長侯彥隆。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月10日電（記者 蔣繼平）美國對台灣課徵32%關稅，對台灣吳郭魚產業造成嚴重衝擊。養殖漁業發展協會執行長侯彥隆接受中評社訪問表示，台灣吳郭魚有一半以上是出口，且七成多銷美，影響較為嚴重，目前從養殖端、加工端到出口商都瀰漫恐慌，主要是信心不足，但台灣比競爭對手大陸、越南的關稅還低，短期急迫性還好，之後就看談判完的關稅結果再說，市場看起來還沒到絕對悲觀。



根據“農業部”統計資料，近3年台灣吳郭魚養殖面積約3733公頃，年均產量5萬8256公噸，6成內銷、4成外銷，養殖吳郭魚2024年出口量1萬6859公噸，主要銷往美國、佔79%。養殖吳郭魚產地主要集中在台南、嘉義，在雲林、高雄也有養殖。



美國對台課徵32%對等關稅9日上路，吳郭魚、鱸魚被列為台灣遭受影響的關鍵水產品。侯彥隆表示，雖然官方說以吳郭魚、鱸魚受影響最大，但台灣鱸魚出口市場集中在澳大利亞，美國僅有5%，影響較小。吳郭魚有一半以上是出口，且出口有七成多到美國，所以吳郭魚影響較為嚴重。



針對吳郭魚產業影響程度為何，侯彥隆指出，因為其他國家出口到美國的吳郭魚，關稅其實都比台灣還要高，只有巴西10%關稅低於台灣，所以台灣吳郭魚在美國的市場價格，或許比其他國家，譬如競爭對手大陸、越南，價格會更來得便宜。因此短期內，台灣吳郭魚在美國市場的急迫性可能還好，還沒有到一敗塗地的局面。



吳郭魚外銷美國市場是否守得住？侯彥隆表示，台灣吳郭魚銷往美國市場佔比，從五年前的五成上升到接近八成，主要是因為美國這幾年減少對大陸的需求，有轉單台灣。若美國對水產品的需求持續著，雖然可能會有通縮，但不可能完全不消費，就看之後談判結束，各國關稅高低後再說。

