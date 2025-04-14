曾昭維：美關稅戰可能導致台灣經濟大衰退

新竹縣工業會總幹事曾昭維。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月14日電（記者 盧誠輝）美國總統特朗普挑起關稅戰。新竹縣工業會總幹事曾昭維接受中評社訪問表示，美國課徵高關稅已造成台廠恐慌潮，台積電3月初宣布赴美加碼投資設廠，許多還在觀望的半導體產業鏈台廠，已開始重新思考加速赴美投資設廠的可能性。



曾昭維認為，隨著特朗普關稅的持續發酵，新竹科學園區將首當其衝，初期可能是從獎金減少開始，再來可能是無薪假，最後就是裁員。當收入銳減導致消費力大幅降低，影響就會慢慢擴及其他產業，最後導致台灣經濟大衰退，都是有可能會發生的事情。



曾昭維，新竹交通大學電信工程系學士，長年在產業歷練，現為台灣電商發展協會理事長、新竹縣工業會總幹事。



曾昭維指出，新竹縣工業會會員約有400多家廠商，目前受到特朗普關稅直接或間接影響的廠商約佔一半以上，其中也包括許多半導體產業鏈的台廠。台積電3月初宣布要加碼新台幣1000億元投資美國設廠後，這些供應鏈台廠多還在觀望，並未計劃要馬上跟著台積電赴美投資設廠，但在特朗普宣布對等關稅後，已明顯造成台灣半導體產業鏈的恐慌潮。



他透露，台廠原本評估台積電加碼赴美投資設廠至少需要3年到5年的時間，因為建廠和量產都需要一段時間，因此許多封裝測試廠並未考慮馬上跟進台積電赴美設廠，但特朗普關稅的影響是相當及時且有感的，現在許多台廠已改變思維與佈局，開始重新思考加速赴美投資設廠的可能性。



曾昭維提到，台廠若未赴美設廠，可能就會面臨訂單驟減壓力，因特朗普關稅導致成本大增，讓台廠競爭力大幅下降，就算台廠想積極去拓展非美地區的海外市場也沒那麼快，畢竟要穩穩抓牢一個客戶，讓客戶對自己產生信任與依賴感也至少需要好幾年的時間去培養與累積，所以短期內對台灣半導體產業鏈衝擊恐不小。



曾昭維透露，有一家專做半導體原材料的台廠，光是這波美國高關稅影響，就損失約近20%營業額。半導體產業接單的起訂量本來就比較高，過去可能隨便一張訂單就是新台幣幾千萬元，但未來若接非美客戶的訂單門檻就得因此調低，整個製程與設備就得跟著改變，但這些對台廠來說都是額外得付出的成本。