郭正亮：特朗普真實需求非貿易逆差　是美元

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北4月10日電／美國總統特朗普日前宣布對等關稅政策，引發全球經濟震盪。前“立委”郭正亮9日在政論節目指出，白宮經濟委員會主席米蘭的報告提出5項對策，白宮貿易顧問納瓦羅卻在那處理貿易逆差，其實真正要解決的是美元問題，因為特朗普需要的是錢。



根據《中時新聞網》報導，“台灣一定是日本模式。我們真的去，楊金龍的角色就出來了！”郭正亮9日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，我們92%的外匯存底都是買美債，今年一定會到期，特朗普就立刻講，你今年到期的，都給我改成30年！賴清德立刻跪舔，他百分之百答應！在這情況之下，你就會看到，美國願意把你的稅率降到多少？因為那個米蘭報告寫得非常清楚，他說美國因為是貨幣霸權，貨幣永遠都會被各國購買，居高不下，就造成美元被高估。



郭正亮指出，所以美國的出口競爭力就下降，所以為什麼美國有貿易逆差，產業不斷出走？他的診斷是這樣。米蘭目前是白宮的經濟委員會主席，他提出有夠獨特的觀點，要求美國貨幣霸權儲備的地位必須承擔的成本，大家一起承擔！怎麼承擔？好幾招！第一招，關稅提高，不可以報復。第二招，買美債，而且是買長債。第三，你的貨幣要升值。第四，安全保護費要均攤，你要增加國防預算。第五，直接給錢！



郭正亮提到，直接給錢是什麼意思？你買我的美元，你要付稅！我給你美元，導致我的美元被高估，我的出口一直不好，導致對外競爭力低，你要公道一點，繳稅給我。主持人說，這等於是公然搶劫？“本來就是，可是這就是他的主張！”郭正亮強調，特朗普真的在這樣做，“我認為納瓦羅根本就是個呆子！”真正執行的計劃是米蘭報告，米蘭報告要救的是美元的地位，認為要搶救美元地位，貿易逆差一定要解決。



郭正亮說，所以真正的問題是美元地位，不是貿易逆差，結果納瓦羅那個呆子在那邊處理貿易逆差？貿易逆差根本是不可能解決的！你叫越南怎麼解決？台灣怎麼解決？739億順差你怎麼弄？根本不可能處理。所以他要的就是那5個點，你就是要補貼我！只要中國大陸跟歐洲不買帳，這個遊戲就不會結束。因為他們是最有錢的，所以特朗普非常火大。零關稅？特朗普立刻拒絕，這樣拿不到錢；特朗普說，3500億能源！因為他需要錢。