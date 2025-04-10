台官員怨赴美談判預算被刪　 網轟綠只會造謠

粉專“政客爽”痛批，賴清德嘴巴喊團結，背後下毒手，政府機關帶頭造謠抹黑，真的是史上最爛！（政客爽粉專） 中評社台北4月10日電／“總統府”副秘書長張惇涵昨日受訪指控中國國民黨刪減赴美談判關稅預算，遭國民黨團痛批造謠。台灣民眾黨發言人林子宇質疑，政府高調渲染“國安會”吳釗燮赴美，最後卻被證實根本不是為了關稅議題。她質疑凍刪預算能讓賴清德發不出電話？合理監督公帑會讓外交熱線中斷？網友痛批綠營只會帶風向扯謊造謠。



林子宇9日在臉書發文指出，當以色列總理納坦雅胡直奔華府與特朗普面對面會談，日本首相石破茂與韓國代理總統韓悳洙都具名確認與特朗普本人通話之際，向來主打“台美關係史上最佳”的執政黨，目前的作為就是：1.高調渲染吳釗燮赴美，最後卻被證實根本不是為了關稅議題；2.賴清德在X上隔空對特朗普喊話；3.昨日又內宣“台灣已聯繫美方”一事。



林子宇質疑，所謂聯繫美方，誰去聯繫？美方是誰？談了什麼？通通沒有答案。更荒謬的是，“經濟部長”郭智輝竟說“我們比較低調、但順位一定前面”，而府方更拋出讓人啼笑皆非的說法：一切都是藍白砍預算的錯。與其說政府低調，不如說根本找不到確切的溝通管道，然後千錯萬錯都是在野黨的錯。反正只要執政不順，一定是因為“有人阻擋”。



林子宇問到，凍刪預算能讓賴清德發不出電話？合理監督公帑會讓外交熱線中斷？吳釗燮出得去，其他人就出不去了？當特朗普時代再次降臨，全世界都在重新排隊談判時，衹有執政黨把X發文當高峰會，把模糊新聞稿當外交成績單。台灣不能再承受一個只會做內宣、不會做外交，然後還怪東怪西的政府了。



粉專“政客爽”痛批，府方說赴美談判的經費被刪了，好歹拿個總預算定案版本的證據出來吧？民進黨“立委”還爆料林佳龍、吳釗燮赴美溝通，經費哪來的？賴清德上任以來幹這種事不是一次兩次了，嘴巴喊團結，背後下毒手，政府機關帶頭造謠抹黑，真的是史上最爛！



刪預算說在PTT八卦板炸鍋，網友表示“藍白真厲害，有預知未來能力先刪預算”、“沒救了民進黨”、“有新台幣880億可以發，沒錢搭飛機”、“去也沒用，裝樣子而已”、“這謠言有設KPI嗎？要幾則達標”、“綁住最鐵的低能兒就好了”、“做事沒半撇，帶風向最快”、“張大人！這麼重要的事你不能先墊錢嗎”、“聽你在那邊扯謊”。