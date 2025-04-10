美高關稅停徵90天　林佳龍：台可充足準備

台“外交部長”林佳龍受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月10日電（記者 黃筱筠）美國總統特朗普9日宣布對75個國家停徵對等關稅90天，立即生效；但對中國關稅立刻提高到125%。台“外交部長”林佳龍今天受訪表示，這可以給我們做好充足準備。至於多久可以與美方對談？他表示，現在已經傳達訊息也有回應，有關於詳細談判內容、方式等，透過雙方建立機制進行。



林佳龍講完這題之後，媒體還想要追問關於台美談判的細節，幕僚出來催促表示開會時間到了，就把林佳龍請入會議室。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部”、“經濟部”、大陸委員會等報告“美國開啟全球貿易制裁及與中共競合下，我外交經貿戰略佈局及因應”，並備質詢。



林佳龍指出，對特朗普新政，今天賴清德在國際媒體發表一篇深化台美關係路徑圖，內容有完整描繪，不只是回應對等關稅，希望提升台美經貿合作關係，包括擴大投資採購，從零關稅談起，強調非關稅貿易障礙的排除。



他表示，台灣在美國投資累積到現在1千億美金，創造超過40萬人工作機會，近期內投資包括台積電、環球晶圓等半導體工廠以外，還包括能源，特別是天然氣，不只是採購阿拉斯加天然氣，中油也跟阿拉斯加公司簽訂開採合作意向書。也會採購包括農工產品，透過投資採購縮短貿易逆差。