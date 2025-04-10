陸配突被催繳證明　謝寒冰揭綠營真實目的

謝寒冰。（謝寒冰臉書） 中評社台北4月10日電／在台陸配14萬人，有1萬多人未繳交喪失原籍證明文件，恐遭註銷台灣身分。民進黨“立委”沈伯洋、黃捷等人近日發文對此大作文章，被質疑搞政治迫害。媒體人謝寒冰指出，綠營的目的就是要製造仇恨，但最無辜的人是那些陸配的下一代，這些人都是台灣人。但綠營不這樣想，這樣搞其實是“違憲”。



台“內政部移民署”近日通知部分陸配，要求3個月內補繳“經海基會驗證之喪失原籍公證書”等相關文件，逾期將撤銷在台定居證及戶籍登記的處分。



根據《中時新聞網》報導，謝寒冰9日在《大新聞大爆卦》節目表示，別以為民進黨要讓陸配們不要出來講？根本不是，民進黨希望陸配出來講，要的就是這個，陸配出來講之後，政府當然不會講什麼，但馬上動員綠營側翼網軍，開始說：你看這些人貪得無厭！來台灣享用健保、吃乾抹淨，現在只不過叫他繳交一個證明，他都在那邊唧唧歪歪？但是民進黨卻無視一個事情，第一，當年人家入籍“中華民國”的時候，政府根本沒有跟陸配要這個東西。



謝寒冰質疑，隔了幾十年，陸配在中國大陸早是已經除籍的人，請問要怎麼回去申請？這有實際操作上的困難。而且對他們做這個要求，實際上是“違憲”。因為根據“憲法”，兩岸其實是同一國人！所以不可能去跟他要這個東西。現在直接把陸配當作是外國人，而且還是“移民署”在處理。



謝寒冰說道，如果這樣，“賴政府”要不要直接宣布中華人民共和國是外國？以後所有業務歸“外交部”處理？又不敢這樣做，又要走這種灰色地帶。所以政府根本就不是為了什麼“國安”、抗中保台，都不是，他的目的就是為了要製造仇恨！要讓他的支持者覺得：“你看這些人就是吃乾抹淨貪得無厭，就是想吸台灣人的血”。接下來一定會說：“你們不是說大陸很好嗎？你們為什麼不回大陸去？在台灣幹什麼？”這就是他們想要操作的。



謝寒冰強調，最無辜的是什麼人？就是那些陸配的下一代，這些人都是台灣人！但是這些人的權利都被抹煞。民進黨會在乎這件事嗎？看他們前陣子趕走這些陸配的時候，那些陸配在台灣都有小孩的，民進黨有考慮過他們的權益嗎？綠營支持者還說：“小孩子跟著媽媽一起回去就好啦！哪有拆散他們”？他們講法都是這樣，因為根本沒有把他們當台灣人！在民進黨心中，這些陸配即使擁有“中華民國”“國籍”，也不是台灣人！