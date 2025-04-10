賴清德推台美零關稅　財經學者憂可怕後果

政大財政學系教授兼系主任陳國樑。（中評社 資料照) 中評社台北4月10日電／面對美國對台灣提出32%高關稅，賴清德提出5項對策，其中包含“台美貿易零關稅談起”。對此，政大財政學系教授兼系主任陳國樑表示，就算關稅全部降下來將到零的時候，對我們的出口、GDP會有多大影響，有做過評估嗎？



根據《中時新聞網》報導，“捍衛台灣民主法治與和平安全聲明”推動小組9日舉辦記者會，陳國樑在會中表示，“在美國課了32%的關稅之後，我們的政府在政策和態度上，是讓我最擔心的事情，在關稅發表的前一天晚上，卓榮泰院長說大家安心回家洗洗睡，他們顯然認為這個關稅不會很嚴重；柯建銘總召當天說，最多衹有10%，所以我們政府的判斷是美國對我們很好，最多衹有10%”，陳國樑接著說，“結果第二天出來了是32%，賴說至少我們還有音樂；蕭美琴說潤餅裡面包了什麼？”



這些舉動也讓陳國樑擔憂，“我其實很擔心，這幾個講法的中心思想是，台灣跟美國的關係非常好，所以美國對台灣會很好，結果完全不是這樣，我要講的是我們對美國的關係判斷，是一個非常嚴重的錯誤，這是一個非常嚴重的“國安問題”，陳國樑認為，“我的觀念就是特朗普從頭到尾都沒把台灣放在眼裡，我們對美的關係怎麼會變成現在這樣子？這在判斷上是非常危險的事”。



再來特朗普宣布32%關稅後，我們政府開始做了一些決策，先是希望增加對美國的採購，比如石油、天然氣、農產品等等，陳國樑說，“我們去年對美國的貿易順差是750億美元，這要買多少的石油、天然氣才可以買到750億？是很難的，就算你的貿易達到平衡，特朗普還是會課10%關稅，對美國的關稅至少是從10%開始，這10%對台灣的經濟也會造成非常大的影響”。陳國樑更提到，賴清德要從“零關稅”談，“零關稅”真的有效嗎？“因為特朗普講得很清楚，就是課10%以上，就算關稅全部降下來降到零的時候，對我們的出口、GDP會有多大影響，有做過評估嗎？”



陳國樑最後也提醒，“我們要把關稅降到零，這是稅則的修改，根據我們關稅稅則的辦法，關稅稅率的調整必須經過‘立法院’同意，萬一在野黨不同意，那對美國承諾是沒有用的。”