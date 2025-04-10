美關稅暫緩　郭智輝：政府紓困中小企業不變

郭智輝接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月10日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普的對等關稅9日中午生效，但在台灣時間10日凌晨又急轉彎，宣布除了中國大陸外，其他都暫停徵收90天。台“經濟部長”郭智輝今天對此受訪表示，目前有90天時間，就可以再度盤點各種策略，但照顧中小企的態度不變，紓困中小企業也不會改變，預告下周一會有正式公告。



“立法院”經濟委員會今天邀請“經濟部長”郭智輝、“農業部長”陳駿季及“財政部”等，就“因應美國關税政策以維持‘我國’農漁畜業及關鍵產業競爭力之協助措施”進行報告，並備質詢。郭智輝在會前受訪時做出以上表示。



郭智輝在備詢時也被民進黨“立委”邱議瑩問及，是否整晚都沒睡？今天凌晨幾點知道特朗普宣布暫緩對等關稅政策？郭回說早上五點，邱則說，那你們滾動應變還蠻快的，送來委員會的報告還緊急更改，非常辛苦。



另外針對賴清德喊出“脫中入北”，也就是脫離中國大陸後到美國、日本、歐洲等北方國家，台灣可以拿出哪些條件？郭智輝回應媒體表示，目前爭取到90天的時間，各種談判策略都會盤點。



他強調，未來政府照顧產業的態度是不變的，所以紓困中小企也不會改變，預計下周一對外正式公告。



至於賴清德9日投書《彭博社》（Bloomberg News），對特朗普的對等關稅政策提出4點應對，包括台美零關稅、增加美國進口和軍購、增加對美投資。郭智輝對此表示，會依據賴清德的指示方向來進行，大家都在這框架裡面，沒什麼奇怪的。