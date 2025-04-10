特朗普暫緩高關稅90天　楊金龍：不穩定性高

台“央行”總裁楊金龍接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月10日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普今天宣布，對未採取報復行動國家的對等關稅暫停90天實施，期間降至10%。台“央行”總裁楊金龍10日表示，這90天還得觀察，不穩定性依舊很高，若不穩定因素無法排除，對股匯市、經濟成長、房市等衝擊就會一直延續。



特朗普2日宣布對個別國家課徵11%至50%不等的高關稅，引起全世界動盪、全球股市崩跌，在中國大陸9日晚間宣布，對美國商品關稅上升至84%後，特朗普接續宣布，對中國大陸課徵關稅增至125%，其他未採取報復行動75國的關稅措施，暫停90天實施，在此期間僅實施10%的對等關稅。



“立法院”財政委員會10日邀請“央行”總裁楊金龍、金融監督管理委員會主委彭金隆、“行政院主計總處”主計長陳淑姿、“財政部長”莊翠雲、“經濟部長”郭智輝、“農業部長”陳駿季就“特朗普對等關稅政策實施，對‘我國’股匯市、經濟成長、物價、房市等項所造成之衝擊與因應措施”進行專題報告，並備質詢。



中國國民黨籍“立委”林德福質詢問及，特朗普雖然宣布暫緩對等關稅90天實施，但對台股匯市、經濟成長、物價、房市衝擊，這些影響會是一時的還是可能遞延？會否發生全球關稅戰？“賴政府”端出的新台幣880億元協助方案，可以應對特朗普對等關稅政策給台灣帶來的衝擊？



楊金龍表示，這90天觀察期舒緩政策一出對全球的影響，但還是得觀察，若不確定依然揮之不去，相關影響還是存在，影響會一直遞延，對全年的金融依然市場波動。他個人的看法是，許多國家要去美國談，特朗普也知道一開始造成的衝擊非常大，因此談判應該會比較鬆一點，但還是有國家與美國硬碰硬，依然會造成全球經貿影響。



楊金龍說，政府的880億元應對是現在的評估，需要一段時間後再來評估是否足夠，若衝擊很大，恐怕金額還得加大，但應該未雨綢繆，雖然有90天可以密切觀察，但應該提早準備會更好。



林德福問及，特朗普的關稅政策效應，會讓台灣股市提早走入熊市？楊金龍認為，目前不確定性還很高，若現在要做直覺判斷，還言之過早。若可以排除不確定性，股市還是會回歸基本面。