林佳龍：特朗普是談判高手　想先建模一起蓋

林佳龍接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月10日電（記者 黃筱筠）美國總統特朗普9日宣布對75個國家停徵對等關稅90天，立即生效。台“外交部長”林佳龍今日回應“立委”質詢表示，台灣名列其中。他也說，特朗普比較像是要先建立一個模，目標先講出來，要你先答應一起來做，再一起來蓋，要瞭解特朗普是一個談判高手。



民進黨“立委”羅美玲質詢問，我們就是有3個月緩衝期嗎？林佳龍表示，對。



此外，“總統府”副秘書長張惇涵9日接受節目“齊有此理”專訪時列出中國國民黨、台灣民眾黨刪凍總預算的資料，而攸關赴美談判的海外旅費，也有統刪15%至60%。媒體詢問預算被刪會不會影響赴美談判？林佳龍說，當然會影響，預算被刪會影響，但是我們還是有一些預算不是全刪。之後要怎麼應對？他強調，當然會辛苦，出境談判與訪問需求會增加，但是預算刪了一些我們會調配。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部”、“經濟部”、大陸委員會等報告“美國開啟全球貿易制裁及與中共競合下，我外交經貿戰略佈局及因應”，並備質詢。



羅美玲提問，美國同時祭出棍子跟胡蘿蔔，對中國大陸針對性非常強，特朗普這幾天操作，對未來不確定性非常高，我們談判順序也令人擔心。



林佳龍則說，機會是給準備好的人，我們有充分準備，未來還有90天談判，特朗普當選那天，賴清德指示“行政院”針對台美談判就有很多分工，現在才會這麼快盤點完，我們與美國管道建立加上具體內容。就像越南最常講零關稅，但美方官員說不是用講的，涉及到關稅要怎麼降稅，以及有哪些貿易障礙要排除。