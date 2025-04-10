楊金龍：特朗普太粗暴了　只能去好好談

台“央行”總裁楊金龍答詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月10日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普宣布對未採取報復行動國家的對等關稅暫停90天實施，期間關稅降至10%。台“央行”總裁楊金龍10日表示，特朗普的攻勢、不合理性適用所有國家，太過粗暴了！至於台灣如何面對這不確定性？他說，唯一途徑就是去跟美國好好地談。他個人的猜測是，各國去談應該會有效果。



特朗普2日宣布對個別國家課徵11%至50%不等的對等關稅，引起全世界動盪、全球股市崩跌。中國大陸9日晚間宣布，對美國商品關稅上升至84% 後，特朗普接續宣布，對中國大陸課徵關稅增至125%。其他未採取報復行動75國的關稅措施，暫停90天實施，在此期間僅實施10%的對等關稅。



“立法院”財政委員會10日邀請“央行”總裁楊金龍、金融監督管理委員會主委彭金隆、“行政院主計總處”主計長陳淑姿、“財政部長”莊翠雲、“經濟部長”郭智輝、“農業部長”陳駿季就“特朗普對等關稅政策實施，對‘我國’股匯市、經濟成長、物價、房市等項所造成之衝擊與因應措施”進行專題報告，並備質詢。



中國國民黨籍“立委”林德福質詢問及，民進黨政府稱台美關係史上最好，但美國卻要課台灣32%的對等關稅，到底是我們誤解了台美關係？還是美國吃定台灣？



楊金龍說表示，特朗普也不是單獨吃定台灣，只是攻勢、不合理性適用所有國家，太過粗暴了！並不是只針對台灣，主要是台灣對美國的貿易順差大，但這沒有考慮到的是美國需要台灣的產品，台灣產品對美國的經濟成長力也是有貢獻的。