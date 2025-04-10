農民憂心對美零關稅　陳駿季：重點在談判

台“農業部長”陳駿季受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月10日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普宣布暫緩對等關稅90天，台灣後續對美談判將成關鍵。其中，賴清德喊台美雙方“零關稅”開始談起，農民憂心成犧牲品。台“農業部長”陳駿季今天受訪時對此表示，賴清德所提到的從零關稅開始談，並不表示說所有產品都是零關稅，重點在後面的開始談。



陳駿季說，農產品特殊差異性跟一般的工業產品不同，很多有糧食安全儲備的重要責任，所以不可能所有的農產品都是從國外進口、不需要農業，在支持台灣糧食穩定的情況之下，我們都會盡量去守護，跟美國做溝通。



“立法院”經濟委員會今天邀請“經濟部長”郭智輝、“農業部長”陳駿季及“財政部”等官員，就“因應美國關税政策以維持‘我國’農漁畜業及關鍵產業競爭力之協助措施”進行報告，並備質詢。



陳駿季接受媒體訪問時強調，美國是台灣一個非常重要的貿易夥伴，在對美談判，官方一定會站在保護台灣產業穩定發展，農民收益確保前提。談判本身要在乎的是，哪些產業會受衝擊，會持續跟美方做溝通。



談到是否同不同意美豬不標產地？陳駿季強調，產地標示並不是只針對美國農產品，大部分農產品都有原產地標示，最主要是讓消費者知道來源，消費者都有知的權利。農產品原產地標示，“農業部”還是秉持立場，希望標示原產地，讓消費者清楚知道他吃的農產品來自哪個國家。