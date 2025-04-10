綠轟盧秀燕團隊操守　藍白批危機當前還鬥爭

民眾黨台中市議員江和樹批民進黨“鬥爭優先”。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月10日電（記者 方敬為）台中市議會今天召開定期會，安排市府就“兩位一級主管去職造成施政影響及改善內部控管”進行專案報告，民進黨籍議員批評國民黨籍市長盧秀燕對府內首長特別費的使用，及首長個人操守管理不足。台灣民眾黨與國民黨籍議員則抨擊綠營在美國高關稅危機當前，還在搞政治鬥爭，呼籲民進黨民代督促“賴政府”盡快解決關稅問題，不要在內部找敵人。



盧秀燕市府團隊今年2、3月連續有2位一級機關主管因爭議事件請辭，包括前研考會主委劉彥澧參與德州撲克競技，觀感不佳，請辭獲准；前地政局長吳存金涉及不實核銷首長特別費，請辭獲准。台中市議會10日安排市府就“兩位一級主管去職造成施政影響及改善內部控管”進行專案報告。



民進黨籍市議員陳俞融質詢指出，吳存金因特別費涉弊案請辭，再次顯示出，公務機關的首長特別費使用，應該以最高標準來檢視，她並質疑，市府對相關規定不夠嚴謹與透明，批評盧秀燕對府內首長特別費的使用，及首長個人操守管理不足。呼籲市府應嚴格落實審查機制，做到廉能治理，不讓公務員的清廉形象蒙上陰影。



民眾黨籍市議員江和樹則表示，兩位首長都因為爭議事件請辭獲准，市府並未護短，今天民進黨議員仍磨刀霍霍，攻擊盧秀燕，顯然是刻意大作文章，如今台灣產業正面臨美國高關稅危機挑戰，綠營議員還在搞政治鬥爭，讓他很心寒。