美債轉為100年零利率？楊金龍：不可能

台“央行”總裁楊金龍接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月10日電（記者 鄭羿菲）外傳美國總統特朗普正計劃“海湖莊園協議”，逼外國債權人將美債轉換為100年期，且是不可交易的零息債券。台“央行”總裁楊金龍10日表示，市場雖然都在說部分國家拋售美債，但沒多久前10年期公債殖利率將近5%，昨天是4.332%，還是很低。且30年期公債殖利率也比10年期的還高，怎麼可能拉到100年零利率？這是不可能的事！



特朗普2日宣布對個別國家課徵11%至50%不等的對等關稅，引起全世界動盪、全球股市崩跌，而根據美國財政部數據顯示，外國持有美債總額持續減少，包括日本、中國兩大海外債主雙雙拋售美債。如今傳出特朗普恐強迫美國海外債權人，將持有的美國債券轉換成超長期債券，以減輕美國債務危機，這個謠言被泛稱為“海湖莊園協議”（Mar-a-Lago Accord）。



“立法院”財政委員會10日邀請“央行”總裁楊金龍、金融監督管理委員會主委彭金隆、“行政院主計總處”主計長陳淑姿、“財政部長”莊翠雲、“經濟部長”郭智輝、“農業部長”陳駿季就“特朗普對等關稅政策實施，對‘我國’股匯市、經濟成長、物價、房市等項所造成之衝擊與因應措施”進行專題報告，並備質詢。



中國國民黨籍“立委”賴士葆質詢問及，特朗普此次對全世界開刀，是希望解決36兆美金的美債問題？楊金龍回應，也可以這麼說，但比較準確的是，要把美國政府的支出下降。賴士葆追問，現在市場都在說日本、中國大陸拋售美債500億美元，今年6月美債就有6.5兆元到期，很可能被要求轉入30年、50年的長債，且利率更低，甚至有的會到100年。



楊金龍強調，不會，長債30年期的殖利率都比10年期的還要高，怎麼可能拉到100年零利率？這是不可能的事。



民進黨籍“立委”賴惠員也問及相關拋售美債議題，楊金龍則認為，市場雖然都在說哪些國家在拋售美債，但他要分享一個數據，沒多久前美國10年期公債殖利率逾4.9%、將近5%，後來一直跌到近4%，而最近因為大家都在宣傳拋售美債，導致美國公債價格下跌，但到昨天為止殖利率是4.332%，跟沒多久前的5%來比，還是很低，目前為止我們密切注意。