柯建銘預測關稅10%　吳思瑤：先知都寂寞

吳思瑤。（中評社 資料照） 中評社台北4月10日電（記者 黃筱筠）美國總統特朗普9日突然宣布，對75國對等關稅暫時降至10%、為期90天，不含中國。民進黨“立院”黨團總召柯建銘日前曾表示，“關稅頂多課10%”，但先前宣布32%，被網友罵爆，如今大批網友湧入柯臉書留言“全場唯一預言家”。民進黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，柯建銘的很多對局勢研判、發言，大家可以用更長的時間去檢視，先知總是寂寞。



雖然柯建銘預測出美國對台關稅10%，但柯建銘昨天跟今天沒有現身“立院”。



吳思瑤指出，柯建銘洞燭機先，在第一時間會承受很多社會不理解，甚至撻伐，但從政者所有言論主張都要受到社會的公評，到底誰對誰錯，都不要在第一時間妄下結論，反而要探討每個政治工作者主張，背後推演及對局勢評估是不是合理。更重要的是，每一個政治工作者的主張是不是為台灣好。



吳思瑤表示，柯建銘很多政治上的預測主張，也許不是社會都埋單，也不是萬事都一百分，但他完全是奠基於愛台灣好、為台灣好的基礎，奠基於多年政治經驗，涉獵非常廣的政策深度，現在發起向柯建銘的道歉潮。



她說，以柯建銘的高度與氣度，他要的不是遲來的道歉、認可，這對一個關心台灣前途的從政者、資深政壇前輩，在乎的絕對不是個人的毀譽，而是台灣在危難中我們要撐住、穩住，這是她認識的柯建銘。