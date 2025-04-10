陳玉珍：綠別再跪美　一味討好只被予取予求

藍委陳玉珍。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月10日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普今天宣布，對未採取報復行動國家的對等關稅暫停90天實施，期間降至10%，台灣也在列。中國國民黨籍“立委”陳玉珍對此表示，這90天是喘息期，“賴政府”千萬別沾沾自喜，因為“賴政府”是對美跪下去，還被美國官方在社群上恥笑，我們連台積電都要送到美國去，結果還只是得到和其他國家同等對待而已。



陳玉珍說，即便是現在的暫緩期關稅10%，現在很多產業毛利並沒有10%，很多傳統產業利潤都很微薄，且美國原本對台的關稅事實上衹有6%左右，所以這些這些後續都要談，“賴政府”現在不能沾沾自喜，因為全台許多產業都面臨非常凄慘的狀況。



陳玉珍認為，接下來的談判期非常關鍵，“賴政府”對美別再一味討好，這不會得到最好的結果，只會被予取予求，尤其是對特朗普這樣的商人型談判家來說，會認為可以要更多，要扒你的皮，喝你的血，所以談判必須要有技巧。



陳玉珍今天在“立法院”受訪時對此表示，特朗普突然宣布暫緩90天，但90天後並不是不實施高關稅了，看起來全世界沒有一個人知道特朗普在想什麼，他有獨特的思考方向，但從這事件看來，“賴政府”根本就是沒有準備，是措手不及，所以沒有辦法馬上回應，幸好現在有90天的喘息機會，接下來必須好好談判。



談到白宮經濟顧問委員會主席米倫日前提出化解高關稅的五個方法，包括“直接捐款給美國財政部”，陳玉珍強調，如果照這樣的方式，乾脆直接用搶的就好了，目前“賴政府”只剩下沒有直接捐錢給美國財政部，後續談判千萬不能被美國予取予求。